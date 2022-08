Abel Ferreira desvenda mistério e aparecerá em filme de Leandro Hassum na Netflix

Por Estadão - Estadão 5

Na última quarta-feira, o técnico Abel Ferreira deixou os torcedores do Palmeiras entusiasmados por uma gravação com a Netflix. Nesta sexta, o mistério foi desfeito. Abel estará presente no novo filme de Leandro Hassum na plataforma de streaming, “Vizinhos”.

A escolha por Abel Ferreira como garoto-propaganda remonta à disputa da Libertadores de 2021. O treinador, após a suada classificação sobre o Atlético-MG nas semifinais, vociferou para uma câmera à beira do gramado no Mineirão e chamou a atenção de todos. Mais tarde, o técnico do Palmeiras explicou que a manifestação era dirigida a um “vizinho chato”.

“Quando apontei pra câmera, não foi pra nenhum jogador ou o treinador do Atlético-MG. Tenho um vizinho que mora no meu prédio que é um chato. Foi diretamente ao meu vizinho, porque quem manda na minha casa sou eu. Está calado! Quem trabalha dentro do CT sou eu e meus jogadores. Defendo meus jogadores porque são meus nas vitórias e derrotas. Ao meu vizinho, xiu”, avisou Abel Ferreira.

A expressão “vizinho chato” foi usada por Abel Ferreira como uma metáfora para os críticos a seu trabalho no Palmeiras e continua gerando repercussão. A escolha de Abel pela Netflix vai além do papel de garoto-propaganda, o trecho da coletiva em que esbravejou também aparecerá na série do serviço de streaming.

O filme “Vizinhos” é estrelado pelo humorista Leandro Hassum. Maurício Manfrini e Júlia Rabello aparecem como protagonista. A comédia estreia na plataforma na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro. “Depois de um colapso nervoso, Walter (Leandro Hassum) troca a cidade grande pelo campo. Mas os vizinhos barulhentos acabam com seu sonho de paz e tranquilidade”, aponta a sinopse do filme.

No jogo diante do Flamengo, no último fim de semana, o filme foi destaque nas placas de publicidade na lateral do gramado do Allianz Parque. Expressões relacionavam o filme à frase de Abel Ferreira sobre a existência de “vizinhos chatos”.

