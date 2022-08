Arrecadação tem alta real de 7,47% em julho e soma R$ 202,588 bilhões

Por Estadão - Estadão 4

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 202,588 bilhões em julho. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 7,47% na comparação com o mesmo mês de 2021, conforme dados divulgados pela Receita Federal nesta sexta-feira, 26.

Em relação a junho deste ano, houve aumento de 12,67% no recolhimento de impostos.

O valor arrecadado no mês passado foi o maior para meses de julho desde o início da série histórica, em 1995.

Acumulado

Nos sete primeiros meses do ano, a arrecadação federal somou R$ 1,292 trilhão, o maior volume para o período desde o início da série histórica, 1995.

O montante representa um avanço real de 10,44% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Desonerações

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 79,243 bilhões nos sete primeiros meses do ano, valor maior do que em igual período do ano passado, quando ficou em R$ 60,429 bilhões.

Apenas em julho, as desonerações totalizaram R$ 10,225 bilhões, também acima do registrado no mesmo período do ano passado (R$ 5,683 bilhões).

