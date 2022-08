DOU desta sexta-feira ainda não foi publicado 'por problemas técnicos'

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (26) estava indisponível até as 8h24, horário em que foi publicada esta nota. “A edição desta data do Diário Oficial da União poderá sofrer atraso na sua circulação, em virtude de problemas técnicos”, avisou a Imprensa Nacional, responsável pela veiculação do documento, em seu site. O órgão não deu uma previsão de restabelecimento do serviço.

Continua depois da publicidade

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].