Lucca marca no fim e salva Ponte Preta de derrota para o Novorizontino na Série B

Em situações semelhantes dentro da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, Novorizontino e Ponte Preta desperdiçaram boa oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados ao ficarem no empate por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 26ª rodada. O time da casa foi bem superior, mas levou castigo com gol de Lucca no fim. Com o resultado, a equipe de Campinas ficou com 33 pontos, na 12ª colocação, contra 32 do oponente, em 13º, longe do G-4 e também distante da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi de domínio amplo do Novorizontino. Enquanto a Ponte Preta parecia estar de ressaca após vencer o dérbi 204, o time da casa estava ligado. Logo de cara, Ronald foi lançado na segunda trave e pegou de primeira para exigir grande defesa do goleiro Caíque França.

A pressão continuou e o Novorizontino abriu o placar aos dez minutos. Ligger recebeu de Douglas Baggio e cabeceou no contrapé do goleiro para fazer 1 a 0. A Ponte Preta demorou, mas conseguiu responder aos 23. Após cobrança de escanteio de Elvis, Lucca testou firme para um milagre de Lucas Frigeri. A bola ainda bateu em um defensor do Novorizontino e voltou para o goleiro.

Mas foi só. O Novorizontino retomou o domínio da partida e teve um gol anulado, marcado por Ronaldo, aos 33. O VAR foi acionado e o árbitro acabou sinalizando mão do atacante. Após o susto, a Ponte se fechou e impediu um resultado ainda pior.

No segundo tempo, o Novorizontino voltou com o mesmo ímpeto da etapa inicial e não demorou para colocar o goleiro Caíque França para trabalhar. Ele foi logo defendendo um chute rasteiro de Ronald. O domínio era total do time da casa, que parecia ter o jogo nas mãos.

Porém, esqueceram de combinar com a Ponte Preta. O time campineiro se aproveitou da bola parada para empatar. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva dentro da área do Novorizontino e acabou caindo nos pés de Lucca, que deixou tudo igual. Antes do apito final, houve um início de confusão e Wálber acabou expulso, mas o placar estava definido.

O Novorizontino volta a campo para enfrentar o Sport na terça-feira, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). No dia seguinte, a Ponte Preta recebe o Bahia, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 PONTE PRETA

NOVORIZONTINO – Lucas Frigeri; Willian Lepo, Wálber, Ligger e Paulinho; Ramón Martínez (Gustavo Bochecha), Danielzinho e Vinícius Leite (Rômulo); Douglas Baggio (Cléo Silva), Ronaldo (Quirino) e Ronald (Lucas Tocantins). Técnico: Rafael Guanaes.

PONTE PRETA – Caíque França; Igor Formiga, Mateus Silva, Guilherme Souza e Artur (Jean Carlos); Moisés Ribeiro (Rithely), Wallisson (Cássio Gabriel), Elvis e Fessin (Echaporã); Leandro Barcia (Nicolas) e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Ligger, aos dez minutos do primeiro tempo; Lucca, aos 43 do segundo.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS – Artur, Igor Formiga, Jean Carlos e Leandro Barcia (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO – Wálber (Novorizontino).

RENDA – R$ 23.600,00.

PÚBLICO – 1.320 pagantes.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

