Mayke valoriza função no elenco do Palmeiras e mira 100º jogo no Brasileirão

Embora apareça menos no time titular que Marcos Rocha, o lateral-direito Mayke é considerado tão importante para o Palmeiras quanto o companheiro de posição. Versátil, com disponibilidade para jogar também no ataque, o jogador de 29 anos gosta da função que tem no elenco alviverde e vem cumprindo o objetivo pessoal de realizar trabalhos longos. Até aqui, além do time paulista, defendeu apenas o Cruzeiro.

No Palmeiras, Mayke está no top 100 dos jogadores que mais vestiram a camisa do clube, com 184 jogos, prestes a alcançar Primo, Jorge dos Santos, Roberto Carlos e Ronaldo, que dividem a 97º posição, com 185. Além disso, caso entre em campo contra o Fluminense no sábado, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão, somará a centésima partida pelo time palmeirense no campeonato nacional.

“Não sabia que tinha 99 jogos em Brasileiro, é mais uma marca na minha trajetória aqui. Fico feliz demais e vou procurar, como sempre, dar o meu melhor quando tiver oportunidades”, comentou o lateral. .”Fico muito feliz por estar há bastante tempo aqui. Sempre conversei com minha família e minha ideia de carreira era não rodar tanto, o que é muito difícil para um jogador. Estou conseguindo e já tem cinco anos que estou aqui. Sou muito feliz e fico contente também por estar fazendo história”, concluiu.

Mayke esteve em campo nos últimos seis jogos do Palmeiras, quatro vezes saindo do banco e duas como titular. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, no início do mês, quando ajudou a construir o resultado marcando um gol, foi colocado por Abel Ferreira como melhor lateral-direito do Brasil, ao lado de Marcos Rocha. “Tanto o Rocha quanto eu ficamos felizes com os elogios do professor e isso é fruto de muito trabalho. Independentemente de quem esteja em campo, nós damos o nosso melhor para no futuro conseguir nossos objetivos, que são títulos, porque temos muito mais ainda pela frente”.

Contra o Fluminense, o mais provável é que Mayke comece no banco de reservas. Sem desfalques, com exceção do volante Jailson, ainda em transição após cirurgia no joelho direito, Abel Ferreira pode montar o time com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

O Palmeiras fará mais um treino na manhã de sexta-feira antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, no Maracanã. Depois, já começa a pensar na primeira partida da semifinal da Libertadores contra o Ahletico-PR, na terça-feira, em Curitiba.

