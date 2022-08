CBF anuncia renovação de contrato com patrocinador master da seleção brasileira

Por Estadão - Estadão 9

A CBF anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o Itaú, patrocinador master das seleções brasileiras masculina e feminina de futebol em todas as categorias. A parceria iniciada em 2008 foi estendida por mais quatro anos, com encerramento do vínculo apenas em 2023.

“A CBF está muito contente de poder estender este vínculo. Com o Itaú ao nosso lado, já conquistamos muitas coisas dentro e fora de campo. E queremos ir ainda mais longe com este novo acordo, que nos permite fortalecer cada vez mais as nossas equipes, seja de base ou principal. É um voto de confiança do Itaú nessa nova administração, na diretoria da CBF e seus colaboradores”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

O novo acordo garante ao banco o direito de expor sua marca em propriedades físicas da seleção, como uniformes de treinamento e placas, em ações nas mídias digitais e em projetos de responsabilidade social. O novo acordo foi firmado no dia 13 de julho, com contrato assinado na sede da CBF.

O Brasil não exibe a marca de nenhum patrocinador em seus uniformes de jogo porque isso não é permitido pela Fifa, mas costuma estampar os logotipos nas roupas utilizadas pelos jogadores em treinamentos, assim como em backdrops durante entrevistas.

