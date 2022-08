Fed: mais dados fortes podem justificar nova alta de 75 pb. dos juros, diz Bostic

Por Estadão - Estadão 9

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Atlanta, Raphael Bostic, disse que o BC americano precisa continuar elevando juros este ano e alertou que é muito cedo para dizer que a inflação nos EUA já atingiu o pico.

“Todos nós, como formuladores de políticas, entendemos que a inflação é um grande problema e um desafio que faremos o possível para enfrentar”, disse Bostic, em entrevista ao The Wall Street Journal na quarta-feira (24).

Bostic, que não é membro votante do Fed este ano, disse ainda não ter decidido se o BC americano deveria elevar juros em 50 ou 75 pontos-base na reunião de setembro, como parte de sua campanha para combater a disparada da inflação. A essa altura, disse ele, “eu jogaria uma moeda” para escolher entre as duas opções.

Bostic ressaltou que ainda há relatórios de emprego e inflação a ser divulgados antes da decisão do Fed no próximo mês, e que se os dados permanecerem fortes e a inflação não desacelerar claramente, “então, poderão justificar um novo ajuste de 75 pontos-base”.

O Fed elevou seus juros em 75 pontos-base tanto na reunião de junho quanto na de julho.

Bostic, como outros dirigentes do Fed, vai participar do simpósio anual do BC americano em Jackson Hole (Wyoming), que será aberto nesta quinta-feira. O ponto alto do evento, porém, será amanhã (26), quando o presidente do Fed, Jerome Powell, fará discurso.

A próxima reunião do Fed, que muito provavelmente resultará em novo aumento de juros, está marcada para 20 e 21 de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

