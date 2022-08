Vítor Pereira elogia caráter do Corinthians: 'Acreditamos que seria possível'

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Vítor Pereira estava bastante aliviado e feliz com o empate do Corinthians e, sobretudo, a apresentação do time que, em sua visão, jamais deixou de lutar para buscar o resultado após ficar duas vezes atrás do marcador diante do Fluminense, no Maracanã. O 2 a 2 veio com gol aos 44 minutos do segundo tempo.

Continua depois da publicidade

“Futebol é completamente imprevisível. E demonstramos que a equipe tem caráter, dos mais velhos aos mais novos, acreditamos sempre. Acreditamos que era possível fazer um gol e estou muito feliz com os jogadores”, festejou o treinador.

“O Yuri (Alberto) correu muito, o Róger (Guedes) também, o Adson. Fomos uma equipe com o espírito corintiano, de muita luta, entrega e união, mesmo de quem não entrou”, seguiu o treinador, que descartou ter encontrado a equipe ideal pelo fato de o time jogar a cada três dias e ser, em sua visão, impossível manter pelo elenco já com muitos veteranos.

Advertisement

“O time base só é possível quando o espaço entre os jogos permitem. Se tivéssemos ido a Fortaleza com essa equipe não teríamos hipótese nenhuma de resistir ao Fluminense”, admitiu o técnico, que poupou a equipe para a Copa do Brasil. “A temperatura e a umidade alta de Fortaleza, chegamos de madrugada, não dá para recuperar, de três em três dias não dá para jogar. E temos vários acima de 30 anos”, seguiu.

Continua depois da publicidade

O português revelou que poderia ter levado uma goleada do Fluminense caso tivesse usado a equipe pelo Brasileirão no fim de semana. “Se não tivéssemos sensibilidade para descansá-los para um rival que força um, dois e até três no mesmo espaço, não teríamos hipótese, o time tomaria três ou quatro”, admitiu.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].