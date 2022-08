Bolsonaro renova promessa de aprovar excludente de ilicitude a policiais

Por Estadão - Estadão 10

Em campanha pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) renovou nesta quarta-feira, 24, a promessa de aprovar no Congresso o excludente de ilicitude para policiais militares se ganhar um segundo mandato. Durante comício na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (BH), o chefe do Executivo também defendeu o armamento da população.

“Dizer a vocês policiais militares que tem aqui, hoje nós temos um governo que também acredita e valoriza vocês. Um governo, se Deus quiser, com um novo parlamento, vai conseguir o excludente de ilicitude para que vocês bem possam trabalhar”, declarou o presidente. Para críticos, o excludente de ilicitude é uma espécie de “carta branca” para profissionais de segurança matarem em serviço. Em seu primeiro mandato, Bolsonaro não conseguiu passar a medida no Congresso.

O chefe do Executivo também disse que colocou um “ponto final” nas ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ao defender o armamento, o candidato à reeleição afirmou que “pacificou o campo”. “As ditaduras são precedidas por movimentos desarmamentistas. Eu, o meu governo é diferente. Nós não temos medo de armar o cidadão de bem, porque, mais do que a segurança de cada um de vocês, é a garantia que ninguém escravizará o nosso povo”, declarou Bolsonaro.

O presidente chegou no começo da tarde em BH. Na região metropolitana, foi a encontros com prefeitos e lideranças religiosas. Depois, participou de uma motociata que saiu da Praça da Pampulha em direção ao local do comício, a Praça da Liberdade. A equipe do candidato à reeleição vê um “momento-chave” na disputa pelo Palácio do Planalto. A ida a BH ocorreu seis dias após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto, fazer campanha na cidade, com discurso na Praça da Estação.

Iander Porcella, enviado especial

Estadao Conteudo

