Cauã Reymond fala da expectativa para a 2ª temporada de 'Ilha de Ferro'

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Na segunda temporada de Ilha de Ferro, que estreia nesta quinta-feira, 25, logo após Pantanal, na TV Globo, o público vai poder embarcar, mais uma vez, na história de Dante, o gerente da plataforma PLT 137, interpretado por Cauã Reymond, que agora está envolvido em novas tramas, principalmente depois da chegada de personagens como a psiquiatra Olívia (Mariana Ximenes).

Continua depois da publicidade

Após assumir a paternidade de Maria (Alice Palmar), filha da ex-mulher Leona (Sophie Charlotte) com seu irmão Bruno (Klebber Toledo), Dante ainda vai ter que lidar com o retorno de Júlia (Maria Casadevall), que vai balançar seus sentimentos.

Cauã Reymond relembra as novidades da segunda temporada, o perfil do seu personagem e fala sobre a expectativa para a estreia na TV aberta:

Advertisement

Fale um pouco sobre o Dante. Qual foi seu maior desafio nessa produção?

Continua depois da publicidade

O Dante é um personagem muito interessante porque, hoje em dia, a gente fala muito sobre masculinidade tóxica, e ele é extremamente machista, mas, ao mesmo tempo, é justo, tem um temperamento muito forte, mas é um cara que, no fundo, é muito bom, quer o melhor para as pessoas. Ele é um cara bruto, e tudo o que faz de errado, esse machismo, esse orgulho, tudo isso vai levando-o para o fundo do poço. E o que salva ele mesmo é o amor: o amor pela filha e o amor pela Júlia (Maria Casadevall), que, de certa maneira, é uma forma de redenção, de aprendizado. É como esse personagem vai amadurecendo ao longo da trama e, quando não amadurece, ele acaba se dando mal (risos). Além disso, tem o amor pelos amigos e pelos funcionários. O Dante é completamente apaixonado, por mais que tenha um jeito muito bronco, por todo o time que trabalha com ele.

Que aprendizados você carrega depois de interpretar o Dante?

Já tem um tempo que a gente fez as duas temporadas de Ilha de Ferro. Aprendi muito como ator, adorei poder trabalhar com os meus colegas e as minhas colegas. O trabalho com o Afonso Poyart (diretor artístico) foi fenomenal, ele dava para a gente a liberdade de improvisar, de encontrar um novo tom, uma nova forma de realizar cada cena. Sempre saio de todo trabalho que participo melhor no meu ofício, e de Ilha de Ferro saí muito apaixonado pela possibilidade de ter feito um projeto de que gostei tanto.

Continua depois da publicidade

O que o público da TV Globo pode esperar da série?

O público pode esperar muita adrenalina na nossa plataforma PLT-137, um superelenco, a chegada de novos atores que mudaram a trama e trouxeram uma nova cor e, claro, a história de amor do Dante e da Júlia. O meu personagem vai para lugares completamente diferentes nessa segunda temporada. Sou muito fã de Ilha de Ferro, fico muito feliz.

Sinopse

Criada por Max Mallmann e Adriana Lunardi, Ilha de Ferro é escrita por Nilton Braga, Mariana Torres, Rodrigo Salomão, David Rauh e Anna Lee, e tem redação final de Mauro Wilson. A série é dirigida por Afonso Poyart, Roberta Richard e Rafael Miranda, com direção artística de Afonso Poyart.

No elenco também estão Romulo Estrela, Eriberto Leão, Erom Cordeiro, Osmar Prado, Helena Albergaria, Jefferson Brasil, Bruce Gomlevsky, Chris Couto, Renan Monteiro, entre outros.

Redação E+

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].