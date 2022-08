Rock in Rio 2022 terá cão-robô para ajudar na segurança do festival

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O esquema de segurança para o Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do País, vai contar com a presença de um cão-robô. A tecnologia vai ser uma das principais aliadas da equipe de segurança entre os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, quando o Parque Olímpico vai receber 250 shows ao longo de 500 horas de experiência para mais de 700 mil pessoas.

Continua depois da publicidade

O cão-robô chamado Yellow, que fará parte da equipe, já esteve no Mutua Madrid Open e Rock in Rio Lisboa. Munido de dispositivos tecnológicos, ele utilizará tecnologia 5G para coletar dados do ambiente, como temperatura anormal (detecção de incêndio), detectar eventos suspeitos e se expor a ele – se necessário, evitando o risco à vida humana, e outros tipos de situações que podem impactar a segurança do evento. O Yellow fará reporte em tempo real de todas as informações coletadas aos agentes de monitoramento presentes no Centro de Controle Operacional da SegurPro na Cidade do Rock.

Além disso, a equipe de segurança vai contar também com cerca de dois mil vigilantes e 25 cães treinados. Serão ainda 130 câmeras de segurança, duas câmeras noturnas, uma câmera térmica, dois radares perimetrais, dois drones automatizados, 30 bodycams e software de reconhecimento facial.

Advertisement

Este ano o festival também vai oferecer um serviço de mensagens via SMS com informações sobre o evento, incluindo orientações sobre mobilidade, melhores acessos, previsão do tempo e até dicas de como aproveitar o festival com conforto e tranquilidade. Para receber as mensagens, o público deverá fazer um cadastro através do QRcode da campanha, que estará disponível no Ponto Seguro e no Centro de Controle Operacional (CCO), que serão instalados na Cidade do Rock.

Continua depois da publicidade

O Ponto Seguro também servirá como base de apoio e acolhimento às crianças e pessoas perdidas no evento, até que a equipe localize seus responsáveis. O local funciona ainda como ponto de informações gerais para apoiar qualquer necessidade dos que o procuram.

Redação C2

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].