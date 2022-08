Bolsas da Europa fecham mistas, na véspera de Jackson Hole e ata do BCE

Por Estadão - Estadão 11

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 24, na véspera da divulgação de ata da reunião monetária de julho do Banco Central Europeu (BCE) e do início do Simpósio de Jackson Hole, que reunirá dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e contará com discurso do presidente Jerome Powell, na sexta-feira, 26. Preocupações quanto à disparada dos preços do gás natural europeu também ficaram no radar.

Ações europeias refletiram um mercado mais cauteloso antes de sinalizações sobre as políticas monetárias de EUA e zona do euro.

Em relação ao Fed, a maior parte do mercado projeta uma postura agressiva dos dirigentes, mas o Goldman Sachs avalia que Powell deve entregar um discurso moderado, reiterando não só o foco no combate à inflação, como também as sinalizações de que o aumento dos juros nos EUA deve vir em ritmo menor nas próximas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc).

O CME Group calcula chance de cerca de 40% para alta de meio ponto porcentual e probabilidade ao redor de 60% para outro aumento de 75 pontos-base pelo Fed em setembro, mês da próxima reunião.

A ata do BCE, que sairá na quinta, vai detalhar as discussões dos dirigentes do BC comum na reunião que ocorreu no dia 21 de julho, e que culminou no primeiro aumento de juros desde 2011, de 50 pontos-base.

Para o Commerzbank, o BCE está hesitante em subir os juros atualmente por entender que a chamada taxa neutra na zona do euro – aquela que não comprime nem apoia a atividade – está “muito baixa”. O BC comum se vê obrigado a controlar a inflação em um momento em que os altos preços de energia impactam também a perspectiva de crescimento no bloco.

Uma semana antes do corte planejado no fluxo do gasoduto Nord Stream – que liga Rússia à Alemanha – os preços do gás natural na Europa escalaram mais uma vez, em alta de quase 10% em dado momento do dia.

Segundo a Rystad Energy, agosto deve encerrar como o primeiro mês da história em que o gás europeu foi negociado, em média, acima de 500 euros. Autoridades alemãs e italianas alegam que seus estoques estão quase cheios e devem superar a alta demanda no inverno local.

Entre os índices acionários, na Bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 0,22%, em 7.471,51 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,20%, a 13.220,06 pontos.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, registrou alta de 0,39%, a 6.386,76 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 perdeu 0,33%, a 8.199,40 pontos.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 recuou 0,25%, a 6.251,18 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,23%, a 22.431,47 pontos.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

