Khloé e Kim Kardashian excedem 1,3 milhão de litros de água em seca na Califórnia

A seca no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, alerta sobre algumas condutas tomadas pela população. Diante dessa situação, a companhia de água local impôs aos moradores da região o controle dos gastos excessivos de água. No entanto, cerca de duas mil pessoas ignoraram a diretriz, entre elas, Khloé e Kim Kardashian.

As irmãs Kardashian estão entre os notificados por gasto excessivo de água. Segundo informações da revista Rolling Stone, em mais um ano de seca elas consumiram, juntas, cerca de 1,3 milhão de litros acima do permitido.

O relatório do Distrito Municipal de Águas de Las Virgenes aponta que o gasto maior foi de Kim, responsável por 878 mil litros do excedente, enquanto Khloé somou 382 mil litros acima do limite. Com isso, além da notificação, o fornecimento de água em suas mansões pode ser reduzido.

Elas, entretanto, não são as únicas famosas na lista de infratores. O ator Sylvester Stallone, o comediante Kevin Hart, o ex-jogador de NBA Dwayne Wade e a atriz Gabrielle Union também ultrapassaram o limite do consumo de água durante a seca na região.

