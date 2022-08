Pedro Henrique marca no último lance e Internacional vence o Avaí na Ressacada

Por Estadão - Estadão 11

Com gol do jovem Pedro Henrique aos 52 minutos do segundo tempo, o Internacional venceu o Avaí na noite desta segunda-feira, por 1 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, no encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço, o Avaí permanece na zona de rebaixamento: é o 17º colocado, com 23 pontos. Já o time gaúcho segue na cola do G-4 e aparece em quinto lugar, agora com 39 pontos, mesma pontuação que o Corinthians (4º), mas com menos vitórias: 11 a 10.

O resultado também mantém o longo jejum de vitórias do Avaí sobre o Internacional. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, também no Brasileirão. Na oportunidade o time catarinense venceu por 3 a 0.

Apesar de um primeiro tempo sem gols, Avaí e Internacional fizeram um confronto bastante movimentado. Ambos tiveram chances de balançar as redes, mas pecaram na pontaria. O confronto também foi bastante tenso entre os jogadores, com muitas faltas duras e reclamações.

A primeira boa chance saiu aos 11 minutos, quando Kevin cruzou da direita, Muriqui antecipou a marcação e cabeceou rente a trave de Keiller. O Internacional equilibrou o jogo e respondeu aos 23, com Carlos de Pena cobrando falta e Johnny cabeceando nas mãos de Vladimir.

Aos 28, Mano Menezes foi expulso por xingar o quarto árbitro e pôs fogo na partida. Antes do intervalo os dois times voltaram a criar. Maurício finalizou forte aos 41 minutos para o Internacional, enquanto Eduardo tentou pelo Avaí aos 44, mas parou no goleiro Keiller.

No segundo tempo, a partida seguiu muito truncada no meio-campo e as chances de gol demoraram para acontecer. Aos 25, Carlos de Pena cruzou e Alemão, na pequena área, errou o alvo para o Internacional. Dois minutos depois foi a vez de Alan Patrick chutar e Vladimir fazer difícil defesa.

A superioridade do time gaúcho seguiu até o final da partida e foi coroada com pênalti infantil de Rafael Vaz aos 50 minutos, após colocar a mão na bola dentro da área. Dois minutos depois, Pedro Henrique cobrou com categoria e fez o gol da vitória colorada.

O Avaí volta a campo no sábado para enfrentar o Coritiba, às 16h30, no Couto Pereira, em Curitiba. Já o Internacional, na outra segunda-feira, receberá o Juventude, às 20 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 1 INTERNACIONAL

AVAÍ – Vladimir; Kevin (Thales), Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortez; Raniele, Bruno Silva (Matheus Galdezani) e Eduardo (Jean Pyerre); Bissoli, Paolo Guerrero (Pablo Dyego) e Muriqui (Lucas Silva). Técnico: Eduardo Barroca.

INTERNACIONAL – Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel (Edenílson), Johnny, Carlos de Pena (Liziero), Maurício (Alan Patrick) e Wanderson (Pedro Henrique); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

GOL – Pedro Henrique (pênalti), aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS – Kevin, Bressan, Raniele, Eduardo e Bissoli (Avaí); Bustos (Internacional).

PÚBLICO – 13.911 presentes.

RENDA – Não divulgada.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

