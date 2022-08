Seleção masculina de vôlei treina em ginásio para Paris-2024 e aprova estrutura

Por Estadão - Estadão 12

Os Jogos Olímpicos ocorrem somente daqui dois anos, em Paris, mas a seleção brasileira masculina de vôlei conheceu nesta segunda-feira o Ginásio das Docas, em Saint-Ouen, a um minuto de distância da Vila Olímpica e onde treinará para a competição francesa. O local está servindo de aprimoramento aos comandados de Renan Dal Zotto para o Mundial da Polônia e Eslovênia – foi retirado da Rússia pela invasão à Ucrânia – que começa sexta-feira e vai até o dia 11 de setembro.

O trabalho desta segunda-feira foi aberto ao público e cobrou com presença de crianças da comunidade, além de jovens e adultos, que acompanharam a atividade e puderam tietar os jogadores ao fim da sessão. Treinadores de equipes locais também trocaram experiências com a comissão técnica da seleção masculina e outros profissionais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O local será a base do Comitê Olímpico do Brasil para ambas as seleções de quadra durante os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

“O COB não mediu esforços para que os atletas brasileiros tenham a melhor estrutura possível em 2024, com maior flexibilidade para realizar os treinamentos e comodidade por ser perto da Vila. E testar toda essa operação, os fornecedores e os processos, é fundamental para que tudo saia perfeito daqui a dois anos”, enfatizou disse o diretor-geral do COB, Rogério Sampaio.

Jogadores e comissão técnica brasileira não esconderam a surpresa com a bela estrutura do local e ainda elogiaram a proximidade das instalações em relação com a Vila Olímpica.

“Ficamos extremamente felizes, muito bem impressionados por tudo que está sendo oferecido para a gente nesses dias. E está sendo uma experiência fantástica, porque vivenciar esse espírito olímpico às vésperas do Campeonato Mundial, é impressionante como já empolga”, disse o técnico Renan Dal Zotto.

E foi além com os elogios. “As instalações ficaram perfeitas. Está muito bom mesmo, e atende perfeitamente às expectativas”, observou. “Na sexta-feira temos um jogo muito importante contra Cuba, e as condições que estamos tendo estão perfeitas para ajustar o treinamento, tanto na parte física quanto na parte técnica e tática.”

Antes de enfrentar o país de nascimento, agora pela seleção brasileira, o ponteiro Leal também endossou as palavras do treinador. “É importante já ir conhecendo a estrutura. Espero que no próximo ano também possamos passar um tempo aqui para ver como estão as coisas e também ir entrando no clima da França”, falou. “Depois daqui todo mundo vai para o Brasil ou para outros lugares da Europa. Espero que, em 2023, com a seleção classificada para as Olimpíadas, haja um tempo para voltarmos.”

