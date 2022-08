Com time misto, Corinthians joga mal e perde do Fortaleza no Castelão

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Com uma equipe mista e desarrumada, o Corinthians não resistiu ao irregular Fortaleza e foi derrotado por 1 a 0, neste domingo, no castigado gramado da Arena Castelão, na capital cearense. Longe de repetir as últimas boas exibições, a equipe paulista sucumbiu diante das mudanças na escalação e da falta de entrosamento e acabou sofrendo a sexta derrota no Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade

O tropeço impediu o Corinthians de recuperar a vice-liderança da tabela. Com 39 pontos, sustentou a quarta colocação, agora dez pontos atrás do líder Palmeiras. Já o Fortaleza celebrou mais um triunfo, confirmando a reação na competição. Figura agora no 14º posto, com 27 pontos, após o gol salvador de Moisés neste domingo.

Vítor Pereira voltou a promover o rodízio no time do Corinthians. Preocupado com a “maratona” de jogos, principalmente o duelo da Copa do Brasil, na quarta, o treinador sacou diversos titulares ao trocar toda a defesa e parte do meio-campo e do ataque. Em relação ao último jogo, a goleada sobre o Atlético-GO, somente Róger Guedes foi mantido no setor ofensivo.

Advertisement

Figuras com pouca rodagem neste ano, como Robson Bambu, Mateus Vital e Ramiro, voltaram a ganhar uma oportunidade. Bambu não vinha aparecendo nem no banco de reservas. Vital não jogava pela equipe paulista há exatamente um ano. Fausto Vera, que ainda não deixou o time titular desde a estreia (8º jogo seguido), foi um dos poucos a ser mantido entre os 11.

Continua depois da publicidade

Desfigurado, o time paulista esteve longe de repetir a grande exibição da quarta passada, pela Copa do Brasil. Mesmo assim, fez apresentação razoável num primeiro tempo de poucas emoções no Castelão. O Corinthians dominava o jogo, mas criava pouco, apesar da marcação adiantada e de lances de bola parada. Na melhor oportunidade, Róger Guedes bateu falta com perigo, aos 17 minutos, para fora.

Do outro lado, o Fortaleza apostava nos contra-ataques, tentando surpreender a defesa pouco entrosada dos visitantes. Na prática, os dois goleiros pouco suaram ao longo dos primeiros 45 minutos.

Para o segundo tempo, Vítor Pereira voltou a apostar em Yuri Alberto, autor de três gols no jogo passado. E colocou em campo Du Queiroz, para agilizar o meio-campo corintiano. Ramiro e Giuliano vinham sofrendo na armação, diante do sólido bloqueio da defesa do Fortaleza.

Continua depois da publicidade

Antes dos 10 minutos da etapa, o duelo já era mais interessante do que todo o primeiro tempo. Aos 6, Juninho Capixaba cobrou escanteio na área e carimbou a trave, após desvio da defesa corintiana. Passado o susto, o time paulista respondeu com chute de longe de Giuliano, por cima do travessão, aos 9.

Com outro ritmo, o jogo passou a empolgar, principalmente a torcida local, que via o Fortaleza cada vez mais perigoso em campo. Aos 12, Romarinho finalizou de dentro da área e assustou a defesa corintiana. Mais incisivo, o anfitrião chegou ao gol aos 19, quando Moisés deu lindo corte em Robert Renan na área e mandou para as redes.

O clima de festa foi ofuscado dois minutos depois por um choque de cabeça de Ceballos com Yuri Alberto. O jogador do Fortaleza caiu desacordado e deixou o gramado de ambulância. Ele foi encaminhado ao hospital mais próximo do estádio.

Com a bola rolando, a partida seguiu movimentada, mas com muitos erros de passe. Pelo Corinthians, Renato Augusto, que havia entrado no lugar de Giuliano, e Léo Natel criaram boas oportunidades de empate. Do outro lado, Robson arriscou de bicicleta para o time da casa.

Os minutos finais foram de pressão corintiana, mais na base da vontade do que da técnica. Mas as dificuldades não foram eliminadas. O time paulista parou na retranca do Fortaleza e nas limitações da sua armação.

A ausência da equipe titular completa neste domingo se deve ao compromisso do time de Vítor Pereira na quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no Maracanã. Pelo Brasileirão, os paulistas voltam a campo no sábado que vem, contra o Red Bull Bragantino. O Fortaleza vai visitar o São Paulo, no Morumbi, no domingo, dia 28.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 X 0 CORINTHIANS

FORTALEZA – Fernando Miguel; Brítez, Ceballos (Habraão), Titi, Juninho Capixaba; Ronald, Lucas Sasha, Hércules (Matheus Vargas); Moisés (Depietri), Romarinho (Lucas Lima) e Robson (Tinga). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS – Cássio; Bruno Méndez, Robson Bambu, Robert Renan, Lucas Piton; Fausto Vera (Du Queiroz), Ramiro (Adson), Giuliano (Renato Augusto), Mateus Vital (Léo Natel); Gustavo Mosquito e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico: Vítor Pereira.

GOL – Moisés, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Sasha, Ramiro, Giuliano.

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden.

RENDA – R$ 968.853,00.

PÚBLICO – 43.384 pagantes (44.338 no total).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Felipe Rosa Mendes

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].