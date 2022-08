Mbappé faz três, entra para história e PSG faz 7 a 1 no Lille pelo Francês

Por Estadão - Estadão 7

O Paris Saint-Germain fez mais uma vítima no Campeonato Francês neste domingo. Com direito a gol mais rápido da história do torneio – Mbappé divide o posto com Michel Rio, após marcar com oito segundos de bola rolando -, o PSG não tomou conhecimento do Lille e goleou por 7 a 1, no estádio Pierre-Mauroy, pela terceira rodada.

Além de ter feito o gol mais rápido do torneio, Mbappé foi o principal destaque do time visitante, com três gols marcados. Neymar fez dois, enquanto Lionel Messi marcou um. O argentino ainda contribuiu com uma assistência, assim como o brasileiro (3).

Este é o terceiro jogo do campeonato que o PSG marca pelo menos cinco gols. A campanha perfeita deixa o time com 100% de aproveitamento e na liderança isolada, com nove pontos, dois a mais do que Lens e Olympique de Marselha. Já o Lille conheceu o seu primeiro revés e ficou em décimo, com quatro.

O atrito interno, envolvendo Neymar, Mbappé e Messi, parece estar afetando positivamente os jogadores do PSG. Os principais três jogadores do time estão com “fome” de bola e todos balançaram as redes no primeiro tempo, que foi um baile do principal candidato ao título nacional.

Com apenas oito segundos de jogo, o PSG abriu o marcador. Lionel Messi deu bela assistência para Mbappé, que deu um lindo toque de cobertura para superar o goleiro Léo Jardim. Na comemoração, praticamente todos os jogadores foram abraçar o francês.

Após o gol, o PSG continuou pressionando. Neymar perdeu uma grande oportunidade e Messi teve um gol anulado. No entanto, o argentino não demorou para fazer mais um, gol que acabou, desta vez, validado pela arbitragem. O camisa 30 recebeu dentro da área e deu um toque certeiro no canto direito do goleiro, aos 27 minutos.

O baile do PSG continuou e Hakimi, na frente do gol, não perdoou e fez 3 a 0, aos 39 minutos. Faltava o gol de Neymar e o craque brasileiro não vem decepcionando no atual campeonato, tentando provar que será a sua temporada, em ano de Copa do Mundo. Ele recebeu passe milimétrico dentro da área e finalizou com categoria para fazer 4 a 0, aos 43.

Apesar do jogo estar definido, o PSG voltou para o segundo tempo com a mesma vontade e ampliou aos sete minutos. Neymar apareceu em liberdade e acertou um lindo chute para fazer um golaço. Com grande vantagem no placar, o Paris se acomodou e viu Jonathan Bamba diminuir aos nove.

Mas o PSG queria mais. O time foi para o ataque e fez o sexto. Mbappé apareceu livre dentro da área e mandou no ângulo, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Léo Jardim. E o francês não se contentou e quis fazer o seu terceiro na partida. Ele recebeu bela assistência de Neymar e pegou de primeira para dar números finais ao embate.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

