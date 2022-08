Atlético de Madrid vacila em casa diante do Villarreal e perde a 1ª no Espanhol

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Principal concorrente de Real Madrid e Barcelona na briga pelo título do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid conheceu a sua primeira derrota ao ser surpreendido, na tarde deste domingo, pelo Villarreal por 2 a 0, no estádio Metropolitano. O duelo foi válido pela segunda rodada.

Continua depois da publicidade

O primeiro revés em dois jogos disputados no campeonato deixou o Atlético de Madrid apenas na sétima colocação, com três pontos. Já o Villarreal conheceu o seu segundo triunfo e continuou com 100% de aproveitamento. Atualmente, divide a liderança com Real Madrid, Betis e Osasuna.

Apesar de jogar do lado de seus torcedores, o Atlético de Madrid encontrou pouco espaço diante de um Villarreal, que tomou a iniciativa, teve mais posse de bola e criou mais oportunidades de gol. Aos 18 minutos, Capoue tentou um voleio e exigiu grande defesa de Jan Oblak.

Advertisement

O goleiro não teve vida fácil neste domingo e sofreu com a pressão do Villarreal, que chegou a balançar as redes no primeiro tempo, mas o gol de Moreno acabou sendo anulado pela arbitragem. Foi marcado toque de mão do jogador do time visitante.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, Simeone resolveu colocar alguns de seus jogadores mais badalados em campo. Griezmann e Matheus Cunha entraram em campo. Com o cabelo descolorido, o francês passou praticamente despercebido pelo período que esteve em campo, diferente do brasileiro.

Com o atacante mais fixo, o Atlético começou a levar perigo ao gol de Rulli. Matheus Cunha ficou muito perto de abrir o placar, aos 32 minutos, mas o chute à queima-roupa do atacante parou em um milagre do goleiro do Villarreal.

O time visitante não demorou para responder e foi logo fazendo 1 a 0. Aos 33 minutos, a defesa do Atlético de Madrid falhou e a bola ficou com Yeremy Pino. Ele só teve o trabalho de empurrar para mandar no fundo das redes. A equipe da casa ainda tentou reagir, mas acabou perdendo Molina, expulso.

Continua depois da publicidade

Com dez, virou presa fácil para o Villarreal, que confirmou a vitória aos 53 minutos. Moreno recebeu dentro da área e chutou rasteiro para superar Oblak e definir o triunfo no Metropolitano.

Mais cedo, o Valencia perdeu a primeira no campeonato ao ser derrotado pelo Athletic Bilbao por 1 a 0, com gol marcado por Berenguer, no San Mamés. O time de Bilbao desencantou no Espanhol.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].