Grãos/China: Ministério entará 'criar chuva' para proteger colheita da seca

O Ministério da Agricultura da China afirmou que tentará proteger sua colheita de grãos da seca recorde que assola o país usando produtos químicos para “criar chuva”. O país enfrenta o verão mais quente e seco desde que o governo começou a registrar chuvas e temperaturas, há 61 anos. O clima murchou as colheitas e deixou os reservatórios com metade do nível normal de água.

O ministro da Agricultura, Tang Renjian, afirmou que as autoridades tomarão medidas de emergência para “garantir a colheita de grãos no outono”, que representa 75% do total anual da China. Segundo ele, o plano é “aumentar a chuva” produzindo nuvens com produtos químicos e pulverizando as plantações com um “agente de retenção de água”, para limitar a evaporação.

A seca é mais um desafio para o Partido Comunista, que está tentando sustentar o fraco crescimento econômico e promover o terceiro mandato do presidente Xi Jinping. Uma colheita de grãos menor para a China, aumentaria a demanda por importações.

Fábricas na província de Sichuan, no Sudoeste da China, foram fechadas, na semana passada, para economizar energia para as residências, pois a demanda por ar condicionado aumentou muito com as temperaturas de até 45 graus Celsius. Neste domingo, as empresas aguardavam notícias sobre a prorrogação da paralisação.

Enquanto isso, no Noroeste do país, áreas da China sofreram inundações repentinas que mataram pelo menos 26 pessoas e deixaram cinco desaparecidas. Deslizamentos de lama e rios também atingiram seis aldeias nas proximidades da Grande Muralha e forçaram cerca de 1,5 mil pessoas a deixarem suas casas. Fonte: Associated Press.

