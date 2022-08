Em 1º jogo sem Casemiro, Real Madrid goleia Celta com gol de Vinicius Junior

Por Estadão - Estadão 8

Em seu primeiro jogo sem o volante brasileiro Casemiro, o Real Madrid se saiu bem e venceu com tranquilidade o Celta de Vigo por 4 a 1, neste sábado, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Vinicius Junior marcou um dos gols da goleada e deu uma assistência.

Foi a segunda vitória do Real em dois jogos na competição, que começou no fim de semana passado. A equipe de Madri divide a liderança da tabela com Osasuna e Betis, todos com seis pontos. Já o Celta segue com apenas um ponto, conquistado na rodada de abertura do campeonato.

Sem Casemiro, negociado com o Manchester United na sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti escalou o meio-campo madrilenho com o veterano Tchouameni formando trio com Camavinga e com Tchouameni, um dos reforços para esta temporada. Éder Militão, na defesa, e Vinicius Junior, no ataque, foram titulares neste sábado.

Favorito e dominante desde o início, o Real contou com uma ajudinha da defesa do Celta para abrir o placar. Tapia acertou a mão na bola dentro da área e o árbitro anotou a penalidade após checagem do VAR. Benzema cobrou o pênalti no canto esquerdo do goleiro Marchesin e marcou o primeiro gol do jogo aos 13 minutos do primeiro tempo.

O Celta não desanimou e foi para o ataque. Aos 21, buscou o empate em outro pênalti. No lance, Paciência cabeceou e, Militão, na disputa aérea, acertou a mão na bola. Iago Aspas converteu a cobrança. Na sequência, o Celta criou duas boas oportunidades e esteve perto da virada no placar.

Mas foi o Real quem voltou a marcar. Aos 41, Modric fez valer toda a sua experiência para colocar os visitantes novamente na frente. O volante croata recebeu passe de Alaba pela esquerda, deixou um marcador para trás e acertou belo chute de fora da área, sem chances para Marchesin.

No segundo tempo, Vinicius Junior tratou de resolver a partida aos 10 minutos. Em rápido contra-ataque, ele recebeu lançamento em profundidade pelo meio, disparou na intermediária, driblou o goleiro do Celta dentro da área e finalizou rasteiro para o gol vazio: 3 a 1.

Quando a partida já estava encaminhada, Valverde aumentou a vantagem dos visitantes. O Real poderia ter saído de campo com uma goleada ainda maior, mas Hazard desperdiçou cobrança de pênalti aos 41 minutos.

Mais cedo, o Osasuna venceu a segunda no campeonato ao superar o Cádiz por 2 a 0, em casa. O Betis também manteve o 100% de aproveitamento ao derrotar o Mallorca por 2 a 1, longe dos seus domínios.

