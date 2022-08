Após internação do filho, Andréia Sadi confessa: 'Descobri o que é ter medo'

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Andréia Sadi compartilhou neste sábado, 20, o reencontro dos filhos gêmeos, Pedro e João, de 1 ano e 4 meses, após Pedro passar alguns dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. No Instagram, a jornalista publicou uma imagem dos pequenos, fruto do casamento com o também jornalista André Rizek, se abraçando e escreveu um longo desabafo na legenda. Ela relatou as dificuldades que enfrentou com o filho no hospital.

Continua depois da publicidade

“Na última foto – a minha primeira noite na UTI com Pedro – só mentalizava o reencontro da primeira foto: o abraço no mano Jojo. Eles nunca tinham ficado separados desde que nasceram e meu coração de mãe de gêmeos tentava manter a calma diante do imprevisível, da insegurança, do sofrimento do meu bebê – do medo”, começou a jornalista. “Falei para alguns amigos que, depois que virei mãe, descobri o que é ter medo”, emendou.

Ela seguiu afirmando que um dia vai conseguir falar melhor sobre tudo o que aconteceu porque, por ora, ainda não consegue. “A mãe, como me disseram, “chora por último, segura a onda” – só “chora” quando tudo está bem, fora de perigo. Olha… Tentei. Me achava forte mas aí vieram os maiores amores da vida e não consegui seguir à risca. Desabei nas poucas horas em que ele fechava o olhinho lá nas madrugadas. Pedia aquela máxima: “quero trocar de lugar com ele… Passa a dor dele para mim, por favor”. Fui acolhida na solidão do medo por mulheres profissionais incríveis que devem ver tanta coisa, né? Mas, para mim, aquela mão amiga da enfermagem foi tudo”, disse.

Advertisement

“Mas quando ele estava acordado, guardava as lágrimas no bolso e pintava o set para ajudar no tempo da dor dele passar: fui de música e coreografias – repeat Djavan (que ele está viciado agora) a contar histórias com ele atento no meu colo – porque ele se sentia mais seguro assim. Na segunda foto – que é um vídeo feito pelo meu irmão companheiro de turno no hospital – fomos dar um rolê no corredor. Em meio a todos fios e cabos, Pedro faz o show dele: parava para cumprimentar e mandar beijos para os “vizinhos” do corredor. Surpreendidos, Gui e eu caímos na gargalhada”, completou Sadi.

Continua depois da publicidade

Ela ressaltou que foi neste momento que percebeu que as coisas estavam melhorando. “Ali vi que Pedro estava voltando a ser Pedro raiz: veio para ser alegre, fazer rir, se divertir e ser feliz. Meu coração explodiu. Obrigada por me escolher para ser sua mãe, meu amor”, finalizou a jornalista.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].