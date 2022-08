Gabriel Jesus e norueguês brilham, Arsenal vence e assume a liderança do Inglês

Por Estadão - Estadão 3

Gabriel Jesus não fez gol, mas foi um dos destaques na vitória do Arsenal sobre o Bournemouth por 3 a 0, fora de casa, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O resultado assegurou a equipe de Londres na liderança da tabela.

Além do atacante brasileiro, que tem grandes chances de ir à Copa do Mundo do Catar, em novembro, quem também foi bem foi o meia norueguês Martin Odegaard, autor de dois gols no primeiro tempo (todos com participação direta do ex-palmeirense). William Saliba fez o terceiro, aos 9 minutos do segundo tempo.

Gabriel Jesus chegou a marcar um quando o duelo estava 3 a 0, mas o gol foi invalidado por conta do VAR, que detectou impedimento do brasileiro.

A vitória manteve o Arsenal com 100% de aproveitamento após três rodadas. A equipe dorme na liderança isolada do Inglês, com nove pontos, dois a mais do que o Tottenham. O único time que pode alcançar a pontuação da equipe de Jesus é o Manchester City, que enfrenta o Newcastle, no domingo.

O próximo jogo do Arsenal no Inglês será contra o Fulham, no sábado que vem, dia 27, em casa.

Mais cedo, o Aston Villa foi batido pelo Crystal Palace por 3 a 1, fora de casa. Os brasileiros Philippe Coutinho e Douglas Luiz entraram somente no segundo tempo. Zaha foi o nome da partida, com dois gols – ele ainda perdeu um pênalti.

Em outras partidas do dia, o Fulham superou o Brentford por 3 a 2, em casa, enquanto Everton e Nottingham Forest empataram por 1 a 1, em Liverpool. Longe do seu estádio, o Southampton derrotou o Leicester City por 2 a 1. No início do dia, o Tottenham bateu o Wolverhampton por 1 a 0.

No domingo, o Chelsea vai visitar o Leeds e o Manchester City enfrentará o Newcastle, longe de casa. A rodada será encerrada na segunda-feira, com o clássico entre Manchester United e Liverpool no Old Trafford.

Estadao Conteudo

