Em aceno ao centro, comício de Lula em SP tem verde-amarelo e bandeira do Brasil

Por Estadão

Sob a frente fria que atinge o Sudeste, o Vale do Anhangabaú é sede neste sábado do primeiro grande comício em São Paulo do candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O palco montado na região central de São Paulo abriga telões de LED com uma tremulante bandeira do Brasil e as cores verde e amarela. Trata-se de aceno ao centro e enfrentamento à campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, que faz uso dos símbolos nacionais em seus atos políticos.

O Vale do Anhangabaú é local escolhido a dedo para comemorar os atos pelas Diretas Já, que marcaram a redemocratização do Brasil e trazer à tona o clima de frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). A figura-síntese desse movimento buscado pelo PT é o candidato a vice-presidente na chapa de Lula, o antigo adversário político Geraldo Alckmin (PSB).

Apresentado pelo jornalista Chico Pinheiro, o ato deste sábado também será o lançamento oficial das campanhas de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo e de Márcio França (PSB) a senador.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

