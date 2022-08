Eleições 2022: PSDB que está aí não é o de Alckmin, diz Tatto

Por Estadão - Estadão 13

O coordenador da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo, Jilmar Tatto, minimizou há pouco as criticas do candidato petista às gestões tucanas no Estado. Hoje, Geraldo Alckmin (PSB), que por quatro vezes comandou São Paulo pelo PSDB, é aliado do PT e candidato a vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. “PSDB que está aí não é o antigo de Alckmin, e por isso não vai ganhar as eleições”, avaliou o ex-deputado federal ao Broadcast Político.

Como estratégia de campanha, Haddad tem reforçado críticas aos 28 anos do PSDB à frente do governo de São Paulo, embora poupe Alckmin. “Tem diferença entre Alckmin e João Doria. Alckmin e Haddad fizeram o bilhete único para idosos, o passe livre para estudantes, e Doria tirou” seguiu Jilmar Tatto.

Eleito governador paulista em 2018 na onda bolsonarista, Doria renunciou ao mandato para se candidatar à Presidência da República, mas foi rifado pelo PSDB, que hoje, com a senadora Mara Gabrilli (SP), tem a vice na chapa da candidata do MDB ao Palácio do Planalto, a senadora Simone Tebet (MS). Em São Paulo, o nome do PSDB é o governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição.

