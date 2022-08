Sheilla faz ponto final na despedida e encerra carreira com festa emocionante

Por Estadão - Estadão 9

Na noite desta sexta-feira, Sheilla fez seu jogo de despedida do vôlei. Bicampeã olímpica, a oposta reuniu na Arena UniBH companheiras dos títulos em Pequim-2008 e Londres-2012, além de outros jogadores importantes do vôlei brasileiro. Aos 39 anos, Sheilla fez sua última partida pela seleção brasileira na Liga das Nações.

Na última temporada, Sheilla acumulou funções na comissão técnica do Minas. Nesta sexta-feira, Sheilla e os demais convidados vestiram uniformes azul, na equipe Londres, e verde-amarelo, no time Pequim. As duas equipes carregavam o distintivo do Minas Tênis Clube.

Entre os convidados do evento, estiveram em quadra Fernanda Garay, Fofão, Macrís, Serginho Escadinha, Regiane, Natália, Gabi, Fabi, Carol Gattaz e o treinador José Roberto Guimarães.

Ao fim do jogo, Sheilla foi jogada para o alto pelos companheiros. Ela marcou o ponto final do jogo, dando vitória para o time Pequim (2 sets a 1), lembrando a jogada de meio-fundo que coroou Sheilla na conquista do título nos Jogos Olímpicos da capital chinesa. A jogadora recebeu flores, posou para fotos com as filhas e outros parentes. Dona Terezinha, sua avó, foi responsável por entregar uma placa especial.

“Gratidão por todos que vieram e fizeram essa festa especial. Estou muito emocionada. Segurei muito para não chorar, mas esse momento iria chegar. Grata por tudo que consegui construir no vôlei. Sempre dei o meu máximo nos jogos e treinos. Tudo o que aconteceu foi por uma construção diária minha’, disse Sheilla em conversa com Fabi, no SporTV, ao fim do jogo.

CARREIRA

A atleta iniciou sua trajetória no vôlei em 1997, no Mackenzie, mas foi no Minas que conheceu seu primeiro título de Superliga, na temporada 2001/02.

No mesmo ano em que foi campeã pela primeira vez, Sheilla integrou a seleção brasileira de vôlei no Campeonato Mundial, em 2002. No ano seguinte, José Roberto Guimarães assumiu o posto no comando técnico, dando início à trajetória vitoriosa de Sheilla e do Brasil no vôlei.

