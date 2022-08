Elijah Wood é confirmado na 2ª temporada de 'YellowJackets'

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O Paramount+ anunciou nesta sexta-feira, 19, que Elijah Wood (trilogia O Senhor dos Anéis) está se juntando a aguardada segunda temporada de YellowJackets no papel de Walter, um detetive dedicado que desafiará Misty de maneiras que ela não espera. Produzida pela Entertainment One (eOne), a série começará a ser produzida ainda este mês, em Vancouver.

Continua depois da publicidade

Criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), a produção é estrelada pela indicada ao Emmy e vencedora do Critics Choice, Melanie Lynskey (Castle Rock), a indicada ao Oscar e ao Emmy, Juliette Lewis (Camping) e a indicada ao Emmy, Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything) e Tawny Cypress (Unforgettable). Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) foram recentemente anunciadas para papéis regulares na segunda temporada.

Sete prêmios Emmy

Advertisement

YellowJackets foi indicada a sete prêmios Emmy, incluindo Melhor Série Dramática, Melhor Atriz Principal para Melanie Lynskey e Melhor Atriz Coadjuvante para Christina Ricci. A produção também foi indicada a dois Emmys por seu roteiro nas categorias de direção e elenco. A primeira temporada da série teve uma média de mais de 5 milhões de espectadores semanais em toda a plataforma.

Continua depois da publicidade

A trama conta uma história de sobrevivência que mistura drama de suspense e terror psicológico. A série segue uma equipe de talentosas jogadoras de futebol do ensino médio que sofrem um acidente de avião no meio de um voo, deixando os sobreviventes no meio de uma floresta canadense. O próspero time de futebol logo se torna um clã selvagem lutando para sobreviver. Vinte e cinco anos depois, as protagonistas lutam para viver uma vida normal, apesar de um pesadelo que as assombra cada vez mais.

YellowJackets é produzido por Lyle, Nickerson e o showrunner Jonathan Lisco. Karyn Kusama também produziu e dirigiu o episódio piloto. Drew Comins, da Creative Engine, também foi produtor executivo.

Redação E+

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].