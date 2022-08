Corinthians estuda melhor forma de encerrar série árdua antes de alívio na agenda

Por Estadão - Estadão 10

Depois de viver uma maratona de jogos decisivos neste mês, o Corinthians se prepara para ter um alívio na agenda a partir da próxima quarta-feira, quando faz o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, no Maracanã. Como a partida de volta, na Neo Química Arena, será disputada apenas no dia 14 de setembro, o técnico Vítor Pereira terá algumas semanas livres para recuperar e treinar a equipe.

Nesta semana, contudo, o treinador português ainda precisa tomar decisões sobre poupar ou não jogadores pensando na sequência, já que há um duelo com o Fortaleza, pelo Brasileirão, no domingo, três dias antes do primeiro jogo contra o Fluminense. Depois do embate no Rio de Janeiro, começa o período sem jogos no meio da semana até o dia da decisão em São Paulo.

Além disso, há a vantagem de disputar as partidas deste intervalo sem necessidade de fazer longas viagens, já que todos os confrontos serão na capital paulista. Os corintianos encaram Bragantino (27/08) e Internacional (04/09) na Neo Química Arena antes de irem ao Morumbi, no dia 11, para o clássico com São Paulo. Em seguida, ocorre a partida de volta com os tricolores cariocas, em Itaquera.

Em razão da série desgastante disputada nas últimas semanas, com eliminação para o Flamengo na Libertadores, derrota no clássico com o Palmeiras e classificação diante do Atlético-GO na Copa do Brasil, Vítor Pereira pode poupar alguns jogadores no Castelão, onde será o confronto deste final de semana. Grande destaque na goleada por 4 a 1 sobre o time goiano, Renato Augusto pode ser um dos preservados, assim como Fagner.

No caso da lateral direita, o problema é que Rafael Ramos foi desfalque na quarta porque sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa e pode continuar de fora. O Corinthians não atualizou a situação do português. Se, mesmo assim, Pereira escolher poupar Fagner, o zagueiro Bruno Méndez pode ser escalado pelo lado. Outra opção seria utilizar Léo Mana, do sub-20, que esteve no banco de reservas da Neo Química Arena no último jogo.

Mana e outros companheiros da equipe sub-20, aliás, participaram do treinamento desta sexta-feira, como já vem ocorrendo há algum tempo. Além do lateral, estiveram presentes o atacante Arthur Sousa, o volante Zé Vitor e os meias Guilherme Biro e Matheus Araújo. Os garotos têm um duelo contra o América-MG, pelas quartas de final do Brasileirão da categoria, também no domingo. Por isso, pode ser que não estejam à disposição.

