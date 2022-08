Bolsas de NY fecham em queda, com expectativas sobre Fed e notícias corporativas

Por Estadão - Estadão 5

Os mercados acionários de Nova York fecharam em baixa, nesta sexta-feira. Em dia de agenda modesta, investidores já se preparavam para o Simpósio de Jackson Hole, que deve trazer mais pistas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na política monetária. Além disso, notícias corporativas mexiam com algumas ações específicas.

O índice Dow Jones fechou com recuo de 0,86%, em 33.706,74 pontos, o S&P 500 caiu 1,29%, a 4.228,48 pontos, e o S&P 500 registrou queda de 2,01%, a 12.705,22 pontos.

Na comparação semanal, o Dow Jones teve baixa de 0,16%, o S&P 500 caiu 1,21% e o Nasdaq recuou 2,62%.

Jackson Hole deve atrair a atenção dos investidores, na próxima semana. Na avaliação do TD Securities, o Fed aproveitará o evento para trazer uma sinalização mais hawkish, reforçando a necessidade de apertar as condições financeiras para conter as expectativas de inflação.

Para o Barclays, o presidente do BC, Jerome Powell, deve demonstrar cautela na resposta aos indicadores, mas também “uma disposição a tolerar riscos de baixa à atividade”, nesse contexto de necessidade de conter a inflação.

Nesta sexta, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, disse que o BC norte-americano fará “o que for preciso” para a inflação voltar à meta de 2%. Ele avaliou ainda não ter certeza sobre se a próxima reunião, em setembro, trará alta de 50 ou de 75 pontos-base.

De qualquer modo, a expectativa por postura hawkish do Fed tende a pressionar os mercados acionários. Entre os setores, a grande maioria recuou em Nova York, com financeiro, serviços de comunicação, tecnologia e consumo discricionário entre as maiores perdas.

Entre ações em foco, Bed Bath & Beyond fechou em baixa de 40,54%, estendendo perdas recentes após o investidor Ryan Cohen dizer que pode vender sua participação na varejista. Por outro lado, Occidental Petroleum subiu 9,85%, com a notícia de que Warren Buffett aumenta a participação na empresa.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

