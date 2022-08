Real Madrid empresta Reinier, ex-Flamengo, ao Girona para ganhar experiência

Por Estadão - Estadão 6

Reinier despontou muito bem no Flamengo e rapidamente acabou negociado com o Real Madrid no começo de 2020. Mas o meia-atacante chegou sem espaços e logo acabou emprestado ao Borussia Dortmund nas duas últimas temporadas. De volta, não participou da pré-temporada dos merengues nos Estados Unidos e, para adquirir mais experiência no futebol espanhol, acabou emprestado ao Girona por um ano, sem opção de compra em definitivo.

“O Real Madrid e o Girona chegaram a acordo pelo empréstimo do jogador Reinier para esta temporada, até 30 de julho de 2023”, oficializou o Real Madrid. Ao mesmo tempo, o pequeno clube catalão também divulgou o acerto com o campeão olímpico de Tóquio.

O brasileiro já vestiu a camisa no novo clube e mandou uma breve mensagem aos torcedores. “Olá, torcida, já estou aqui, muito contente e pronto”, garantiu Reinier, de 20 anos. O brasileiro jamais escondeu sua ambição por disputar o Campeonato Espanhol e terá a chance de ser firmar em uma equipe recheada de jovens talentos.

O Girona não poupou elogios ao contratado em seu anúncio. “O meio-campista brasileiro possui uma grande qualidade técnica e velocidade que lhe permite enfrentar e superar rivais em duelos de um contra um, ao mesmo tempo em que demonstra uma excelente capacidade de sair do alvo, o que facilita suas ações ofensivas”, afirmou o Girona. “Reinier também é um grande armador, que sabe identificar os companheiros mais bem colocados para mandar a bola e deixá-los em superioridade.”

Apesar de ter despontado no Flamengo, pelo qual assinou o primeiro contrato profissional com 17 anos, Reinier começou jogando nas categorias de base do Vasco e ainda passou por Botafogo e Fluminense. O título da Libertadores com a equipe rubro-negra o colocou em evidência e o Real Madrid logo investiu para tirá-lo do Brasil. Diferentemente de Vinícius Júnior e Rodrygo, que já se firmaram no elenco merengue, o meia-atacante está ainda se adaptando para ganhar mais chances no clube daqui um ano. Dependerá muito de seu desempenho no Girona.

