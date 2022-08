Começa a Book Friday 2022 e Amazon dá até 80% de desconto em livros

Por Estadão - Estadão 7

A Book Friday da Amazon 2022 começa nesta quinta-feira, 18, e vai até o domingo, 22, com desconto em livros, e-books e também no Kindle.

A Book Friday é a Black Friday dos livros da Amazon. A partir das 18h desta quinta e até as 23h59 da segunda, 22, “milhares de livros”, segundo a empresa, poderão ser comprados com descontos que chegam a 80% – no caso de e-books. Os livros físicos terão até 50% de desconto e os livros importados, 30%.

A Amazon terá três “lojas” especiais este ano. A de Autoras Independentes (amazon.com.br/autorasindependentes) vai reverter 15% das vendas para a ONG Vaga Lume, que promove a leitura em comunidades rurais da Amazônia. As outras duas seções com curadoria especial são as dedicadas a livros LGBQTIA+ e à literatura negra.

O e-reader Kindle 10ª geração terá R$ 80 de desconto – ele vai custar R$ 369 em até 12 vezes sem juros e frete grátis. Novos assinantes do Kindle Unlimited vão pagar R$ 1,99 nos três primeiros meses. Vai ter frete grátis para quem fizer a primeira compra no site. Frete grátis também para quem comprar acima de R$ 99 em livros ou de R$ 149 em outros produtos, desde que enviados pela empresa.

A Amazon antecipou a relação de alguns livros que estarão em promoção, especialmente best-sellers, mas a dica para quem está procurando obras com desconto ou livros gratuitos é explorar o site ou o app – ali, serão oferecidos outros cupons. Vale lembrar que o preço e a seleção dos produtos pode mudar durante a ação.

No mesmo momento em que a Amazon faz sua maior ação voltada aos leitores, a Estante Virtual, plataforma online que reúne sebos (que também vendem livros novos), anunciou uma seleção de livros com 30%.

Confira algumas promoções da Book Friday da Amazon 2022

Livros com até 80% de desconto

Os seguintes e-books estão até 80% mais baratos: É Assim Que Acaba, best-seller de Colleen Hoover que foi o fenômeno da Bienal do Livro de São Paulo; Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid; O Verão Que Mudou Minha Vida (Trilogia Verão Livro 1), de Jenny Han; Amor & Gelato, de Jenna Evans Welch; Laranja Mecânica, de Anthony Burgess; e O Milagre da Manhã, de Hal Elrod.

Livros com até 50% de desconto

Entre outros livros físicos em promoção na Amazon estão Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han; Tudo é Rio, de Carla Madeira; O Diário de Uma Princesa Desastrada: Um Romance, de Maidy Lacerdav; Morte no Nilo, de Agatha Christie; Vermelho, Branco e Sangue Azul, de Casey McQuiston; e Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman.

Livros com até 30%

Aqui, os descontos são para os livros importados, como Harry Potter and the Philosopher’s Stone, de J.K. Rowling; Heart Bones, de Colleen Hoover; Bridgerton: The Duke and I, de Julia Quinn, e Heartstopper #1: A Graphic Novel, de Alice Oseman, que virou série.

