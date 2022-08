Bolsas da Europa fecham em alta, com apoio de petroleiras e digerindo CPI forte

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 18, com exceção de Madri, que apresentou leve recuo. A confirmação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na zona do euro esteve no radar, enquanto operadores digeriam a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), publicada na quarta-feira, após fechamento dos mercados europeus. O avanço de hoje também teve apoio nas altas de papéis de petroleiras.

Continua depois da publicidade

O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,39%, a 440,76 pontos, às 12h57 (de Brasília). Para o analista-chefe para mercados na CMC Markets, Michael Hewson, a sessão tem se mostrado “desarticulada” para as praças europeias hoje. “Vimos uma modesta alta em grande parte devido à recuperação dos mercados dos Estados Unidos de suas mínimas intraday de ontem, o que ajudou a adicionar algum suporte aos preços”, avalia.

Dos EUA, também esteve em foco a ata do Fed. No documento, dirigentes reforçaram comprometimento em combater a alta inflação e notaram que ritmo de aperto monetário deve diminuir quando for “apropriado”, como destacaram analistas.

Advertisement

Já no Banco Central Europeu (BCE), o destaque foi para a dirigente Isabel Schnabel que avalia que as preocupações com a inflação na zona do euro não foram aliviadas desde a reunião de julho, quando houve aumento dos juros em 50 pontos-base. “Vai levar algum tempo até que a inflação volte a 2%”, disse, como reportou a Reuters.

Continua depois da publicidade

A Eurostat confirmou nesta quinta que a taxa anual do CPI na região europeia de moeda comum subiu 8,9% em julho. Além de representar uma aceleração quanto ao mês anterior, o resultado representa uma nova máxima histórica.

Assim como Schnabel, a Capital Economics avalia que a inflação na zona do euro deve permanecer elevada e com pressões inflacionárias amplamente dissiminadas.

Já a Oxford Economics, prevê que o BCE voltará a subir as taxas básica de juros em 50 pontos-base na próxima reunião, em setembro, apesar da piora nas perspectivas de crescimento econômico.

Continua depois da publicidade

Paralelamente, os ganhos do petróleo no mercado futuro deram apoio às petroleiras em Londres nesta sessão. A BP e Antofagasta lideraram o avanço do índice, com alta em torno de 2,5%.

O FTSE 100 fechou com alta de 0,35%, a 7541,85 pontos, acompanhado pelo CAC 40, de Paris, com avanço de 0,45%, a 6.557,40 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 1,0%, a 22.985,70 pontos, e nas praças ibéricas, o PSI 20 fechou próximo à estabilidade, com alta de 0,01%, a 6.269,69 pontos, enquanto o IBEX 35 caiu 0,05%, a 8.434,80, na leitura preliminar.

Ilana Cardial

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].