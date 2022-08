Juros rondam estabilidade e viés é de baixa com dólar e yield dos Treasuries

Por Estadão - Estadão 3

Os juros futuros operam praticamente estáveis em toda curva, apenas com viés de baixa nos médios e longos em sintonia com o dólar e juros dos Treasuries, num dia de agenda local mais fraca. A expectativa hoje é com a participação do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto (10h30) em palestra do BTG, além do leilão de prefixados do Tesouro (11 horas), que tende a limitar o recuo das taxas.

Às 9h37, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 11,58%, de 11,59% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 estava em 11,86%, de 11,87%, e o para janeiro de 2024 subia para máxima de 12,89%, de 12,86% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2023 exibia taxa de 13,710%, de 13,716%.

O dólar à vista caía 0,57%, para R$ 5,1383. O juro da T-Note de 10 anos caía para 2,865% (de 2,895%).

