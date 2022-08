Swiatek estreia bem e Raducanu arrasa outra ex-número 1 do mundo em Cincinnati

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Eliminada pela brasileira Bia Haddad nas oitavas de final em Toronto, Iga Swiatek voltou a celebrar uma vitória nesta quarta-feira, em sua estreia no WTA 1000 de Cincinnati, último torneio antes do US Open. A líder do ranking passou pela americana Sloane Stephens, com parciais de 6/4 e 7/5.

Continua depois da publicidade

Swiatek quer chegar embalada no último Grand Slam do ano e promete não decepcionar em Cincinnati. Em um jogo com muitas quebras de serviço contra Stephens, ela aproveitou um breakpoint para fechar o primeiro set em 6/4 e garantiu a vitória novamente no serviço da americana, fechando com 7/5.

Quem está se destacando no torneio é a britânica Emma Raducanu, de somente 19 anos. Depois de estrear aplicando um pneu sobre Serena Williams, grande campeã do circuito mundial, a tenista repetiu a dose nesta quarta-feira com vitória arrasadora sobre outra ex-número 1 do mundo, Victoria Azarenka.

Advertisement

Em somente 63 minutos, a número 13 do ranking superou a tenista bielo-russa com parciais de 6/0 e 6/2, avançando às oitavas de final, na qual terá Jessica Pegula, a cabeça 7, nesta quinta-feira. A americana avançou com virada sobre a ucraniana Marta Kostyuk, parciais de 6/7 (5/7), 6/1 e 6/2.

Continua depois da publicidade

Depois de ganhar na estreia, Simona Halep, a campeã de Toronto, nem entrou em quadra nesta quarta-feira, perdendo por W.O. para Veronika Kudermetova. A romena sofreu com as dores musculares e nas costas terça-feira. A checa Marie Bouzková também desistiu de seu jogo, por lesão, contra Alison Riske.

O dia não foi fácil para as cabeças de chave em Cincinnati. A espanhola Garbiñe Muguruza (8) perdeu da cazaque Elena Rybakina por 6/3 e 6/1, enquanto a checa Karolina Pliskova foi eliminada pela belga Elise Mertens, por 7/6 (7/3) e 6/3. Por fim, Ons Jabeur sofreu, mas superou a americana Caty McCally em três sets. A tunisiana avançou com 6/3, 4/6 e 7/6 (9/7).

MASCULINO

Continua depois da publicidade

O dia em Cincinnati foi de altos e baixos entre os favoritos, com vitórias tranquilas e eliminações precoces. O grego Stefanos Tsitsipas (cabeça 4) passou por Filip Krajinovic com 6/3 e 6/4. Já Roberto Bautista Agut (15) fez duplo 6/3 em Marcos Giron. Taylor Fritz (11) não tomou conhecimento de Nick Kyrgios, com fáceis 6/3 e 6/2.

O italiano Jannik Sinner (10) ganhava por 7/5 e 3/1 quando viu o sérvio Miomir Kecmanovic abandonar, por lesão. No duelo britânico, melhor para Cameron Norrie (9), que passou por Andy Murray em três sets, com 3/6, 6/3 e 6/4.

Entre os surpreendidos está o norueguês Casper Ruud (5), que levou um duplo 6/3 de Ben Shelton. O polonês Hubert Hurkacz (8) também caiu, diante do americano John Isner, parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (5/7) e 6/2.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].