Guedes: Declaração sobre França foi referência a um caso de três anos atrás

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar nesta quarta-feira, 17, que há chance de o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia ser assinado ainda no segundo semestre. Segundo ele, a credibilidade do Brasil no exterior “é muito boa”. As declarações foram feitas durante o Tag Summit 2022.

Guedes também voltou a comentar que se envolveu em uma discussão com um ministro francês que criticou as queimadas das florestas brasileiras.

“A declaração sobre França foi referência a um caso de três anos atrás. Saiu como se eu estivesse xingando a França”, disse.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Guedes afirmou na semana passada a uma plateia de empresários em Brasília, que a França era irrelevante para o Brasil. O ministro disse, conforme mostrou o Broadcast, que iria “ligar o f…-se” para os franceses.

O ministro também afirmou que o governo Jair Bolsonaro é culpado por todos os problemas que acontecem no Brasil, mesmo em casos que não dizem respeito ao governo.

“Estamos em batalha difícil, de valores e princípios, mas convencidos de que Brasil está em posição boa”, disse.

Antonio Temóteo, Eduardo Laguna e Aramis Merki II

Estadao Conteudo

