Bolsas de NY fecham em baixa, com ações de varejo e de aéreas sob pressão

Os mercados acionários de Nova York registraram quedas, nesta quarta-feira, 17. Ações do setor de varejo estiveram sob pressão, após balanço da Target abaixo do esperado, e companhias aéreas também recuaram, com a possibilidade de alta nos custos de combustível, enquanto o setor de serviços de comunicação liderou perdas, pressionando mais o Nasdaq. Investidores monitoraram a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que chegou a garantir máximas no dia nas bolsas dos EUA, mas sem reverter o quadro negativo.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,50%, em 33.980,32 pontos, o S&P 500 caiu 0,72%, a 4.274,04 pontos, e o Nasdaq recuou 1,25%, a 12.938,12 pontos.

A varejista Target teve queda de 2,60% nesta quarta, após balanço com números abaixo do esperado pelo mercado. Na agenda de indicadores, as vendas no varejo dos EUA ficaram estáveis em julho ante junho, mas as vendas excetuando-se automóveis cresceram 0,4%, ante previsão de estabilidade dos analistas. A Pantheon viu os números do dado como sinais positivos para a economia americano no terceiro trimestre.

Entre os setores, o de energia foi na contramão da maioria, com ganhos apoiados pelo petróleo. A possibilidade de custos mais altos em combustíveis, porém, pesou em companhias aéreas, como American Airlines (-3,48%), Delta Airlines (-2,26%) e Southwest Airlines (-2,38%).

A ata do Fed, por sua vez, reforçou a preocupação do BC americano com a inflação e a perspectiva de mais altas de juros, mas também sinalizou que deve haver redução no ritmo das altas adiante. Em meio a avaliações sobre o documento, as bolsas de Nova York atingiram máximas no dia, mas ainda em queda.

Entre algumas ações de peso, Meta caiu 2,57%, Amazon recuou 185%, Alphabet perdeu 1,77% e Intel, 1,13%. Já Apple subiu 0,88% e IBM teve ganho de 0,90%. Boeing, por sua vez, registrou queda de 2,84%, enquanto entre os bancos Citigroup caiu 0,78% e JPMorgan teve baixa de 0,84%. Entre as petroleiras, Chevron subiu 0,82% e ExxonMobil registrou alta de 0,81%.

