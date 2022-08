Eleições 2022: Rodrigo Garcia aposta em imagem de 'paulista raiz' em jingle

Por Estadão - Estadão 7

Em mais uma tentativa de se consolidar no eleitorado de São Paulo, o governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), aposta em sua imagem como “paulista raiz”. O foco em seu berço político é visto como uma crítica ao candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao governo estadual, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é do Rio de Janeiro.

“É a cara de São Paulo, paulista raiz, gestor completo, ele é o cara certo para manter São Paulo firme e forte”, inicia o jingle do tucano ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. O atual chefe do Executivo estadual é de Tanabi, município localizado na região metropolitana de São José do Rio Preto, São Paulo.

Nesta quarta-feira (17), Garcia postou um vídeo sobre seu primeiro dia de campanha eleitoral, que teve início nesta terça-feira, 16. O governador viajou até sua terra natal e contou sobre sua infância. “Nas próximas semanas, eu vou pedir pra você abrir a porta da sua casa pra mim. Nada mais justo do que eu abrir a porta da minha vida pra vocês agora”, escreveu o governador, em publicação no Twitter.

Na manhã de ontem, Garcia já tinha tecido críticas a quem é “de fora”. “SP é dono do seu próprio destino e ñ precisa q ninguém de fora dite seu caminho. Muito menos quem caiu de paraquedas e usa SP como palanque pra terceiros”, declarou na rede social. Horas depois, no entanto, ele se retratou e disse que “quem é de fora é sempre bem-vindo em SP. Mas pega mal chegar sem respeito e humildade”. Segundo ele, “quem é de fora está por fora dos problemas. Tá por fora da realidade. Tá por fora do que é ser paulista. Respeite São Paulo”.

Em pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira (15), Garcia aparece tecnicamente empatado com Tarcísio, levando em conta a margem de erro de 3 pontos do levantamento. O candidato de Bolsonaro está numericamente à frente, com 12% dos votos, enquanto o tucano tem 9%. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, ex-prefeito da capital paulista, na liderança pelo Executivo estadual, aparece com 29% das intenções de voto.

Sofia Aguiar

Estadao Conteudo

