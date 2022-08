Petista pede ao TRE que candidatura de Rosângela Moro seja Impugnada

Por Estadão - Estadão 13

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) afirmou nesta segunda-feira, 15, que entrou no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) com um pedido de impugnação da candidatura de Rosângela Moro (União) para deputada federal. A justificativa de Padilha é que a esposa do ex-juiz Sérgio Moro nunca morou em São Paulo e, como não há notícia de que o casal tenha se separado, ela não deveria ser candidata pelo Estado.

“É fato público e notório que a Impugnada é cônjuge do ex-juiz Sérgio Moro, e que com este convive há mais de 23 (vinte e três) anos harmoniosamente, como se pode inferir das redes sociais de ambos, não se tendo notícias de que tenham se separado, vindo a Impugnada a residir na cidade São Paulo enquanto seu marido se dedica à candidatura a senador pelo estado do Paraná”, afirma o documento encaminhado ao TRE.

Em nota, o advogado de Rosângela Moro afirmou que a relação profissional da candidata em São Paulo existe há mais de cinco anos e que ela está “tranquila” com o desfecho do caso. Seu marido, ao contrário, teve o domicílio eleitoral negado em São Paulo e agora disputa uma vaga no Senado pelo Paraná.

“A impugnação por pessoa física não-candidata não é admitida. Logo, o advogado em causa própria nem poderá atuar no processo. Tampouco essa discussão pode ser feita agora, uma vez que a transferência de domicílio da candidata Rosângela Moro para São Paulo, foi deferida”, afirmou Gustavo Guedes, advogado da candidata.

Rosângela Wolff Moro, que também é advogada anunciou, há cerca de um mês, que iria tentar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Segundo o marido, Sérgio Moro, ela estaria ‘pronta’ para representá-lo por São Paulo. “Quero que o povo de São Paulo saiba que a Lava Jato e o combate à corrupção tem defensor de verdade no Estado”, afirmou Rosângela ao Estadão, à época.

