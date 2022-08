EUA e Coreia do Sul iniciam exercícios militares de maior escala semana que vem

Por Estadão - Estadão 4

Os EUA e a Coreia do Sul vão iniciar na próxima semana seus maiores exercícios militares conjuntos em anos, diante da postura cada vez mais agressiva da Coreia do Norte, que vem intensificando testes de armas e ameaças de conflito nuclear contra Seul e Washington, segundo anúncio feito por militares sul-coreanos nesta terça-feira, 16.

Os exercícios de verão dos aliados ocorrerão entre 22 de agosto e 1º de setembro, na Coreia do Sul, e envolverão jatos e navios de guerra, assim como tanques e, possivelmente, dezenas de milhares de soldados.

O Departamento de Defesa dos EUA informou também que as Marinhas dos EUA, da Coreia do Sul e do Japão participaram de exercícios de alerta de mísseis e de busca e rastreamento de mísseis balísticos na costa do Havaí, de 8 a 14 de agosto, com o intuito de “aprimorar a cooperação tripartite”, em meio aos desafios da Coreia do Norte.

Principal aliada da Coreia do Norte, a China expressou preocupação com a expansão de exercícios militares dos EUA com aliados asiáticos, dizendo que o gesto pode agravar tensões com Pyongyang. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, evitou uma resposta direta ao ser perguntado se Pequim acredita que os exercícios trilaterais no Havaí foram de alguma forma direcionados à China.

“A Coreia do Norte tem repetidamente repetido sua preocupação” com os exercícios conjuntos”, disse Wang, em coletiva nesta terça-feira. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo

