Animação criada por Carlinhos Brown estreia espetáculo em São Paulo

Por Estadão - Estadão

Carlinhos Brown levará para os palcos o projeto infantil Paxuá e Paramim e o Novo Planeta Azulzinho, que apresenta de forma lúdica e educativa personagens da cultura e do folclore brasileiro. O musical estreia em 20 de agosto, no Teatro Liberdade, em São Paulo, com canções de autoria de Brown e da cantora Milla Franco. O espetáculo, pensado para toda a família, comemora os 10 anos de existência do projeto, idealizado em parceria com Andrea Mota.

“O musical chega aos palcos em um momento muito especial em que todo o planeta se recupera de grandes perdas e onde nós estamos rediscutindo uma nova relação com o meio ambiente, em especial o mar como pulmão do mundo, as florestas e os rios. A história do espetáculo é feita para valorizar a vida, as pessoas e a natureza como um renascimento educativo”, definiu o músico.

A direção artística do projeto é de Gringo Cardia, roteiro de Stella Miranda e direção de André Gress, que destaca o cuidado com que o musical foi pensado. “Quem assistir ao espetáculo vai vivenciar uma atmosfera de cores, sons e efeitos especiais que vão transportar a todos para um mundo onde tudo é possível. Das coreografias às cenas, tudo foi pensado para cativar crianças e adultos”, revelou.

A realização é da Produtora Pappou, Candyall Entertainment, Beloca Eventos, Lab Cultural e Grupo Infinitus.

Sinopse

Na aventura infantil, o malvado Jururú rouba a Pedra da Sustentação que mantinha a gravidade, deixando o Planeta Azulzinho de pernas para o ar. A Terra fica desprotegida e seus tesouros podem ser saqueados. Por causa desse desequilíbrio, Talísia – a Mamãe Natureza – ficou doentinha, adormeceu.

A Terra adormecida está passando por maus bocados, os humanos esqueceram a própria humanidade. Pajeum a velha Bruxinha do Bem, aquela que conhece todos os segredos desse e de outros mundos, faz um alerta: “Parem! É uma ordem! Por favor, parem agora! Não estamos bem! Não se ouve mais os pássaros cantar, não vemos mais as estrelas brilharem, nossas florestas estão sufocadas!”.

Os personagens Paxuá, Paramim e Braúna vão salvar o Planeta Azulzinho, numa jornada pelas estrelas e assim, despertar a Mamãe Natureza. Para isso, precisam aprender lições sobre respeito, amizade, bondade, tolerância, saúde, paz e amor.

