Guarani anuncia atacante Edson Carioca, que estava no Azuriz-PR, para a Série B

O último dia da janela de transferências foi agitado no Guarani. O clube se apressou e anunciou mais um reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Edson Carioca, de 25 anos, que estava no Azuriz-PR.

No anúncio, o Guarani informou que tem opção de compra ao fim do contrato. “O atacante Edson, de 25 anos e que defendia o Azuriz, chega ao Bugre por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra. Já integrado ao elenco bugrino, o atacante iniciou os treinamentos sob o comando da comissão técnica”, anunciou.

Edson Carioca ajudou o Azuriz a chegar à segunda fase da Série D, mas o time foi eliminado pelo São Bernardo-SP. Ele fez 14 jogos e três gols nesta temporada e também tem passagens por Tombense-MG, Treze-PB, Coritiba, além dos paulistas Rio Claro e Portuguesa.

Com isso, o Guarani chegou a nove contratações oficiais. Antes de Edson Carioca, já haviam chegado o zagueiro Iván Alvariño, os laterais-esquerdos Jamerson e Mayk, o volante Richard Ríos, o meia Isaque e os atacantes Bruno Miranda, Yuri e Jenison. O clube ainda tenta confirmar o goleiro João Lopes.

Após vencer o Náutico, por 1 a 0, o Guarani chegou a 23 pontos e respirou na tabela, apesar de seguir na zona de rebaixamento, em 17º lugar. O time volta a campo no sábado, às 11h, quando faz o dérbi diante da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

