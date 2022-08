Morata e Félix se destacam e Atlético de Madrid larga no Espanhol batendo Getafe

Por Estadão - Estadão 5

Duas apostas certeiras da diretoria do Atlético de Madrid surtiram efeito na boa largada do time no Campeonato Espanhol. De volta ao clube, o atacante Álvaro Morata anotou duas vezes na vitória sobre o Getafe, fora de casa, por 3 a O. O português João Félix, que os dirigentes fizeram questão de segurar, mesmo com alta proposta do Bayern de Munique, deu o passe para todos os gols da partida.

Os comandados de Diego Simeone dividem o topo da tabela com a repetição do placar do triunfo do Villarreal sobre o Valladolid. Osasuna, Real Madrid, Real Sociedad e Valencia são outras equipes que largaram com três pontos na Espanha.

“O resultado foi volumoso, mas o caminho não se refletiu na falta de contundência do Getafe, que não conseguiu finalizar a última jogada. Eles exigiram muito de nós para defender antes e depois do segundo gol. Aí eles caíram e a gente ficou mais tranquilo. Mas há coisas a melhorar”, admitiu Diego Simeone.

Diferentemente de outros anos, no qual se destacou pela forte marcação, o Atlético de Madrid teve uma postura diferente e ousada longe de casa. Buscando o ataque, fez 1 a 0 logo aos 15 minutos, após a primeira assistência de Félix no jogo.

Depois do intervalo, a parceria se repetiu com novo gol aos 14 minutos. Após nove meses de jejum, Griezmann desencantou na competição ao fechar a conta. Morata e Félix arrancaram elogios de Simeone pela ótima apresentação.

“Não sou o dono do clube, sou o treinador, hoje Morata está muito bem, trabalhou com muita humildade e todos nós que estamos no clube esperamos que ele continue conosco”, afirmou o treinador, não menos empolgado com João Félix.

“Já tinha demonstrado na temporada passada maturidade futebolística. Parece que ele está totalmente inserido no que precisamos, é um jogador que enxerga melhor que todos nos passes de gol. Abriu o caminho para o time conquistar a vitória necessária. Foi o primeiro encontro e foi importante. Ele parece mais maduro e mais forte.”

Ainda nesta segunda-feira, Athletic Bilbao e Mallorca empataram sem gols.

