Paulo Vieira interpreta Elsa e talento é elogiado na rede social

O nome de Paulo Vieira está entre os assuntos mais comentados no Twitter desde domingo, 14, quando ele se transformou em Elsa, personagem protagonista de Frozen. A caracterização ocorreu durante o quadro “Lip Sync”, do Domingão com Huck, e resultou na vitória do humorista na competição contra Letícia Colin, que dublou o sucesso Oops!… I Did It Again, de Britney Spears.

No palco do programa, Paulo interpretou Livre Estou, versão em português de Let it Go, a clássica canção da animação da Disney, com direito a troca de figurino e coreografia com os bailarinos. O talento do humorista está sendo elogiado na rede social e alguns internautas disseram que o show foi uma das melhores coisas já vistas na televisão.

No Instagram, Paulo Vieira comemorou sua vitória. “Eu sei que eu joguei baixo, Letícia Colin! Cada um usa as armas que tem”, começou. “Obrigado equipe do Domingão que deixou a apresentação ainda mais mágica. Desculpa Disney eu destruí pelo menos uns cinco direitos autorais com essa Elsa diferenciada”, brincou o humorista.

