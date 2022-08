James Hetfield, do Metallica, acaba casamento de 25 anos com Francesca Tomasi

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O casamento de James Hetfield com Francesca Tomasi chegou ao fim após 25 anos. Segundo informações do TMZ, o vocalista do Metallica pediu o divórcio no início deste ano e ambos optaram em manter a decisão em sigilo, conforme fontes próximas a eles.

Continua depois da publicidade

O ex-casal se conheceu em 1992 e se casou em 1997. Francesca foi o primeiro casamento do cantor, sempre o acompanhava durante os shows e o ajudou a lidar com o problema de raiva. Apesar de o divórcio, eles mantêm contato devido aos três filhos que têm juntos.

Mesmo com a repercussão do assunto, Hetfield e Francesca não se pronunciaram sobre o divórcio, até a publicação desta matéria.

Advertisement

Vale lembrar que a banda esteve no Brasil em maio e, durante um show em Curitiba, no Paraná, uma situação inusitada aconteceu: uma grávida de 39 semanas entrou em trabalho de parto e a criança nasceu no local ao som de Enter Sandman. Dias após o ocorrido, James Hetfield, ligou para a mulher e compartilhou a ligação nos Stories.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].