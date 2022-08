Real Madrid sofre para derrotar o Almería na estreia do Campeonato Espanhol

Por Estadão - Estadão 9

Com muitas dificuldades, o Real Madrid derrotou por 2 a 1, de virada, o Almería, no campo do adversário, neste domingo, na abertura da temporada 2022/2023 do Campeonato Espanhol. O confronto entre o campeão europeu e a equipe que festejou seu retorno à primeira divisão foi mais complicado do que o previsto.

Logo aos seis minutos os donos da casa mostraram que não tinham medo do forte adversário. Após lançamento, Ramazani ganhou de Rudiger na corrida e finalizou sem chances de defesa para Courtois.

A partir daí, o que se viu foi um Real Madrid incomodado com o placar adverso diante de um adversário que estava havia sete temporadas fora da primeira divisão.

Com isso, a pressão foi enorme, mas o goleiro Fernando se mostrou como um grande obstáculo a fazer belas defesas, inclusive em uma finalização de Vinícius Jr.. Quando o arqueiro não defendeu, o jogador do Real estava impedido, como ocorreu com Lucas Vasquez, aos 43 minutos.

No segundo tempo, o Almería não se limitou a defender, após Fernando fazer bela defesa em cabeçada de Rudiger, Sadiq forçou Courtois a fazer bela defesa para evitar o segundo gol.

A coragem do Almería custou caro, pois o time propiciou espaços para o Real armar suas jogadas. Uma delas foi iniciada por Vinícius Jr., passou por Benzema e terminou na bomba de pé esquerdo de Lucas Vasquez, empatando a partida, aos 15 minutos.

A partir daí, a pressão do Real foi ainda maior. Aos 29, o técnico Carlo Ancelotti colocou Alaba, grande cobrador de faltas, no lugar de Mendy exatamente em um momento em que o time de Madri tinha uma infração para cobrar. O zagueiro austríaco bateu com perfeição e superou Fernando: 2 a 1.

O esperado abatimento do Almería não veio. Pelo contrário. Aos 40 minutos, Lazo chutou em cima de Courtois, perdendo boa chance de empatar. O zagueiro Rodrigo Ely foi outro a incomodar o goleiro belga, que levantou os braços para festejar a dura vitória, após o apito final do árbitro.

