Guarani vence Náutico em duelo direto e respira na Série B

O Guarani voltou a vencer após seis rodadas e conseguiu um respiro na briga contra a zona de rebaixamento da Série B. Na noite deste sábado, em um duelo direto, o time campineiro venceu o Náutico, por 1 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Jenison nos primeiros minutos do segundo tempo marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, além de ter se reabilitado, o Guarani também voltou a vencer em casa depois de três jogos. Agora, apesar de ainda aparecer na zona de rebaixamento, diminuiu a diferença para a fora da degola para apenas dois pontos. Já o Náutico permanece com 21 pontos somados.

Jogando em casa, o Guarani foi melhor na primeira etapa e fez uma pressão inicial. A melhor chance de abrir o placar veio aos 23 minutos, quando Lucas Ramon cruzou na área e Bruno José bateu rasteiro com muito perigo, tanto que o goleiro Lucas Perri apenas olhou a bola sair rente a trave direita.

A resposta do Náutico veio aos 33 minutos, apenas na primeira chegada do time pernambucano. Souza cobrou escanteio e Richard Franco apareceu livre entre os zagueiros para cabecear firme, mas a bola explodiu no travessão antes de sair. Nos minutos finais, os donos da casa seguiram em cima, mas o primeiro tempo terminou mesmo zerado.

O Guarani voltou avassalador para o segundo tempo e abriu o placar logo aos quatro minutos. Jamerson cruzou na medida para Jenilson, que dominou no peito e bateu firme, sem chances para Lucas Perri. A partir daí, os donos da casa se fecharam na defesa e acabaram tomando uma forte pressão nos minutos finais.

Já nos acréscimos, o Náutico só não empatou por conta de verdadeiros milagres de Kozlinski. Aos 50, Lucas Perri deixou a meta e foi ao ataque buscar o gol de empate. Ele pegou a sobra de uma falta e deu um chute a queima roupa, que o goleiro do Guarani conseguiu defender.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 24ª rodada. Na sexta-feira, o Náutico recebe o Vila Nova, às 21h30, no Estádio dos Aflitos. Já no sábado, o Guarani faz o dérbi campineiro contra a Ponte Preta, fora de casa, no Estádio Moisés Lucarelli, às 11h da manhã.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 NÁUTICO

GUARANI – Maurício Kozlinski; Diego Mateus (Lucas Ramon), João Victor, Derlan e Jamerson; Rodrigo Andrade, Madison (Richard Rios) e Isaque; Bruno José (Lucas Venuto), Yago (Giovanni Augusto) e Jenison (Yuri Tanque). Técnico – Mozart Santos.

NÁUTICO – Lucas Perri; Welligton (Victor Ferraz), Maurício e Bruno Bispo; Anilson, Jobson, Souza, João Lucas (Júnior Tavares), Thomaz (Geuvânio) e Richard Franco (Mateus Cocão); Kieza (Jonathas). Técnico – Elano.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA).

GOL – Jenison, aos quatro minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Derlan (Guarani).

PÚBLICO – 5.191 pagantes.

RENDA – R$ 49.900,00.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

