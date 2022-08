Comediante Teddy Ray morre aos 32 anos

Por Estadão - Estadão 29

O comediante norte-americano Teddy Ray morreu na sexta-feira, 12. A informação foi divulgada pelo Page Six e pelo The Sun, porém a causa da morte ainda não foi revelada.

Há menos de duas semanas, o artista havia completado 32 anos e, além de participações recorrentes em programas de comédia e stand-up, Teddy atuou em filmes como Funny Fat Guy (2018) e Perfectly Single.

Teddy Ray também virou uma estrela viral nas redes sociais, com esquetes no YouTube. Outra participação importante de sua carreira em ascensão foi na série Pause with Sam Jay, lançada no ano passado.

Em seu último post nas redes sociais, Ray celebrou o aniversário, em 30 de julho. “Senhor, obrigado por mais uma volta em torno deste sol quente”, escreveu na legenda.

