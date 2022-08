Avaí empata com o Goiás e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento

Por Estadão - Estadão 7

Goiás e Avaí buscavam a reabilitação e tentavam se distanciar da zona do rebaixamento, mas o empate por 1 a 1, nesta tarde no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, acabou deixando os dois clubes, que subiram ano passado da Série B, seriamente ameaçados. O time goiano ainda tem uma gordura com 26 pontos, mas o catarinense agora soma 23 e pode terminar esta 22ª rodada na zona de queda.

O Avaí saiu na frente no término do primeiro tempo com Bissoli, cobrando pênalti, e os donos da casa empataram com Dadá Belmonte, aos 33 minutos do segundo tempo.

O equilíbrio dos primeiros minutos deixava a impressão de um jogo amarrado. O Goiás tinha um domínio de campo enganoso, porque o Avaí chegava com mais qualidade no ataque. A sua melhor chance saiu aos 33 minutos, quando Willian Pottker recebeu dentro da área, deu o corte no marcador e chutou à queima-roupa, mas o goleiro Tadeu fechou o ângulo e fez a defesa.

Mas aos 44 minutos, o lateral Maguinho cometeu um pênalti desnecessário em cima de Raniele, que já estava quase perdendo a bola na linha de fundo. Maguinho esqueceu a bola e atingiu o corpo do adversário. Pênalti bem marcado. Na cobrança, Bissoli deslocou Tadeu e fez 1 a 0.

O técnico Jair Ventura mudou o Goiás no intervalo para deixar o time agressivo. Tirou o meio-campo Luan Dias e o volante Fellipe Bastos para as entradas de dois atacantes, respectivamente, Nicolas e Vinícius. O objetivo era explorar mais os cruzamentos para dentro da pequena área.

A estratégia funcionou e logo aos três minutos o time goiano balançou as redes, em uma cabeça de Pedro Raul, após levantamento do lado direito feito por Dadá Belmonte. Após a comemoração, o árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza foi alertado pelo VAR de que a bola teria resvalado na mão do atacante após o cabeceio. O gol foi anulado.

O Avaí sentiu a pressão e recuou, praticamente, perdeu a opção do contra-ataque. Mas aos 15 minutos, em passe longo sem direção o árbitro anotou um toque de bola no braço de Sávio, pênalti para o Avaí. Houve muita reclamação que só acabou com a interferência do VAR, anulando o pênalti.

O Goiás manteve domínio no ataque e empatou aos 33 minutos em chute de fora da área de Dadá Belmonte. A finalização saiu em curva, o goleiro Vladimir ainda raspou na bola que entrou no seu ângulo esquerdo.

Nos últimos minutos, o Avaí ainda tentou sair um pouco e viu o adversário ficar com um jogador a menos, porque Sávio levou dois amarelos em menos de dois minutos por faltas bobas, aos 39 minutos. Jair Ventura tirou o atacante Pedro Raul, cansado, para recompor a defesa com a entrada do lateral Hugo.

Na 23ª rodada, o Goiás vai fazer o clássico com o Atlético-GO no próximo sábado (20), enquanto o Avaí vai receber o Internacional dia 22, segunda-feira, às 20 horas.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 AVAÍ

GOIÁS – Tadeu; Maguinho, Reynaldo, Caetano e Sávio; Fellipe Bastos (Vinícius), Matheus Sales (Renato Júnior), Diego, Luan Dias (Nicolas) e Dadá Belmonte (Caio Vinícius); Pedro Raul (Hugo). Técnico: Jair Ventura.

AVAÍ – Vladimir; Renato, Bressan, Rafael Vaz e Bruno Cortez; Lucas Ventura (Rodrigo Freitas), Raniele (Eduardo) e Bruno Silva; Willian Pottker (Natanael), Paolo Guerrero (Muriqui) e Bissoli (Thales). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Bissoli, pênalti, aos 44 minutos do primeiro tempo. Dadá Belmonte, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Sávio, Rodrigo Freitas e Willian Pottker.

RENDA – R$ 156.845,00.

PÚBLICO – 8.934 pagantes (10.831 total).

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

