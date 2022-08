Lewandowski passa em branco e Barcelona só empata com Rayo na estreia do Espanhol

Por Estadão - Estadão 4

Apesar de ter seus principais reforços em campo, incluindo o atacante Lewandowski, o Barcelona estreou no Campeonato Espanhol com um empate sem gols frente ao Rayo Vallecano, em pleno Campo Nou, que contou com um público de mais de 80 mil torcedores.

Ainda neste domingo, o Villarreal estreou com vitória por 3 a 0 diante do Valladolid, fora de casa, com gols de Baena, duas vezes, e Jackson. De quebra, lidera a competição. Já Celta Vigo e Espanyol ficaram no empate por 2 a 2.

Principal estrela do Barcelona na temporada, Robert Lewandowski precisou de 13 minutos para balançar as redes, em um belo toque por cobertura, mas o atacante estava em posição irregular e o lance acabou anulado.

Depois do susto, o Rayo conseguiu limitar os espaços do Barcelona, que encontrou extrema dificuldade na criação. O brasileiro Raphinha tentou algumas jogadas de mais efeito, mas sem sucesso. Com isso, o time visitante resolveu assustar com Álvaro Garcia, mas Ter Stegen protagonizou um milagre.

No segundo tempo, o Barcelona teve ainda menos espaço para criar boas oportunidades. O Rayo se fechou por completo e ainda por muito pouco não abriu o placar com Sergio Camello. Ele recebeu da marca do pênalti, mas jogou para fora.

Já o Barcelona insistiu em Lewandowski. Bem marcado, o polonês só teve mais uma chance, porém, jogou rente à trave. No final da partida, Busquets foi expulso e quase colocou tudo a perder, pois o Rayo marcou com Sanchez, mas o árbitro assinalou impedimento e decretou o empate por 0 a 0.

O Barcelona volta a campo no próximo domingo, às 17h, frente ao Real Sociedad. Já o Rayo entra em campo na sexta-feira, às 15h, frente ao Espanyol.

Estadao Conteudo

