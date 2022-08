Alemanha pede que aquecimento em escritórios seja limitado para economizar gás

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Empresas e instituições públicas alemãs devem aquecer seus escritórios a não mais de 19 graus Celsius neste inverno, ao fim do ano, para ajudar a reduzir o consumo de gás natural do país, disse o ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, neste sábado, 13.

Continua depois da publicidade

Enquanto os 27 países da União Europeia se comprometeram a reduzir o uso de gás em 15% a partir de agosto em comparação com a média de cinco anos antes, Habeck disse que a Alemanha precisa diminuir seu consumo em 20%. O ministro também está propondo a proibição do aquecimento de piscinas privadas não comerciais, desligar o aquecimento em áreas comuns de edifícios públicos e apagar as luzes dos outdoors entre 22h e 6h da manhã.

A Alemanha, a maior economia da União Europeia, está tentando se livrar rapidamente do uso de gás natural da Rússia em resposta ao ataque de Moscou à Ucrânia, mas importa mais o combustível do que muitas outras nações do bloco. A Rússia já cortou as exportações de gás para vários países da UE e autoridades temem que decisões semelhantes sejam usadas como uma arma política para reduzir o impacto das sanções pelo Ocidente, ou até mesmo cortar as exportações para a Europa no inverno, quando a demanda é mais alta.

Associated Press

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].