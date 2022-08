EUA: Subsecretário para Terrorismo viaja ao Brasil na próxima semana

Por Estadão - Estadão 8

O subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira dos Estados Unidos, Brian Nelson, vem ao Brasil na semana que vem, informou o Tesouro norte-americano em comunicado. Com passagem por Brasília e São Paulo, a autoridade deve debater a cooperação no combate ao financiamento ilícito, particularmente tráfico de drogas, financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.

Em nota, o Tesouro afirma que Nelson deve se encontrar com autoridades do governo em Brasília para discutir abordagens bilaterais a questões financeiras ilícitas e resposta global à guerra da Rússia na Ucrânia. Esforços para limitar os impactos do conflito devem ser abordados, incluindo um possível teto de preços ao petróleo russo.

Já em São Paulo, o subsecretário se reunirá com instituições financeiras para tratar de medidas contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, assim como cumprimento de sanções contra Moscou – incluindo diretrizes do Tesouro quanto a commodities agrícolas e fertilizantes. Nelson também deve se reunir com as partes interessadas que trabalham no combate aos crimes contra a natureza, diz comunicado.

O Tesouro norte-americano destaca que, em 2021, impôs sanções sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC), sob a Ordem Executiva Global de Comércio Ilícito de Drogas da Administração Biden, e que “continua a trabalhar em estreita colaboração com parceiros na região para atingir o ecossistema do crime organizado”.

Ilana Cardial

Estadao Conteudo

